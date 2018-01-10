Уступи дорогу: житель Визинги условно лишился свободы за нападение на сотрудников ГИБДД

Сысольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего жителя села Визинга. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, утановлено, что 6 апреля 2016 года местный житель встал посередине проезжей части в селе Визинга и перегородил дорогу проезжающей машине патрульно-постовой службы. Когда автомобиль остановился, мужчина открыл дверь и потребовал подвезти его до дома. Получив отказ, он применил насилие к одному из сотрудников полиции, после чего был задержан. Препятствующий задержанию приятель дебошира, привлечен к административной ответственности за неповиновение сотрудникам полиции.

Уже находясь под следствием по данному уголовному делу, житель Визинги, управляя автомобилем 28 июня 2016 года, наехал на сотрудника ГИБДД. В результате наезда сотрудник полиции получил телесные повреждения.

Вину в инкриминируемых деяниях подсудимый полностью отрицал.

Суд назначил жителю Визинги наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года. Свое исправление осужденный обязан доказать примерным поведением в течение трех лет испытательного срока.

Фото пресс-службы Россельхознадзора по Коми