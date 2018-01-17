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10:48 В Коми на Крещение оборудуют 38 купелей
Из-за теплой погоды в столице региона на лед будут пускать по 15-20 человек.
Для организации празднования Крещения, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, в Коми будет оборудовано 38 купелей. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ МЧС по Коми.
В настоящее время идет подготовка сил и средств, привлекаемых к обеспечению безопасности. Вместе с сотрудниками МЧС в эти дни будут дежурить спасатели, полиция, медицинские работники, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники – казаки, волонтеры.
Подготовка дорожек по льду, расчистка площадок для установок палаток и мест обогрева началась с 15 января. Для обеспечения безопасности в местах купаний специалисты ГИМС МЧС по Коми регулярно замеряют толщину льда. Само оборудование купели будет устанавливаться непосредственно перед началом крещенских купаний.
Всего республиканская система РСЧС выставит на дежурство в Крещение 282 человека и 67 единиц техники, в том числе от подразделений МЧС по Коми на постах у купелей будут находиться 82 спасателей и инспекторов ГИМС, а также 17 единиц техники.
|
Муниципальное образование
|
Адрес, место расположения купели
|
Время работы купелей
|
Сыктывкар
|
река Вычегда, район лодочной станции, 5-й микрорайон Эжвы (лодочная станция «Садко»)
|
с 15:00 18 января
до 20:00 19 января
|
Старица реки Сысола, 3-й километр (Краснозатонский мост на автодороге Сыктывкар - Троицко-Печорск)
|
19 января с 00:30 до 24:00
|
река Сысола, в районе улицы Кутузова (район понтонного моста)
|
19 января с 11:30 до 00:00
|
река Вычегда, местечко Нижний Чов
|
с 23:00 18 января
до 20:00 19 января
|
Сыктывдинский район
|
река Сысола, село Ыб
|
с 22:00 18 января
до 23:30 19 января
|
Печорский район
|
река Печора, улица Куратова, район памятника В.А. Русанова в Печоре
|
18 и 19 января с 23:00 до 03:00
19 января с 09:00 до 11:00
|
Троицко-Печорский район
|
река Мылва, 0,1-й километр, в границах поселка Троицко-Печорск
|
с 22:00 18 января
до 03:00 19 января
|
Усинский район
|
река Черная, в границах города Усинск
|
с 23:00 18 января
до 00:00 19 января
|
река Колва, в границах села Колва
|
с 23:00 18 января
до 00:00 19 января
|
река Печора, село Новикбож
|
19 января с 09:00 до 18:00
|
река Печора, село Усть-Уса
|
19 января с 09:00 до 18:00
|
река Печора, село Мутный Материк
|
19 января с 09:00 до 18:00
|
река Печора, в границах деревни Захарвань
|
19 января с 09:00 до 18:00
|
Ижемский район
|
река Ижма, в границах села Ижма (в районе здания казначейства)
|
19 января с 09:00 до 15:30
|
Усть-Вымский район
|
река Вычегда, в границах села Айкино
|
19 января с 10:00 до 12:00
|
искусственный пруд у села Усть-Вымь
|
с 22:00 18 января до 05:00 19 января
|
река Вычегда, в границах поселка Жешарт
|
19 января с 12:00 до 14:00
|
плотина у села Мадмас
|
с 23:30 18 января до 02:00 19 января
|
Усть-Цилемский район
|
У правого берега реки Печора в районе ледовой переправы из села Усть-Цильма в Синегорье
|
19 января с 10:00 до 15:00
|
Удорский район
|
река Мезень, на правой стороне реки у села Кослан
|
с 23:00 18 января до 02:00 19 января
с 11:00 до 18:00 19 января
|
Прилузский район
|
река Луза, в границах села Объячево
|
с 23:00 18 января
до 15:00 19 января
|
река Тулом, в границах поселка Вухтым
|
с 23:00 18 января до 15:00 19 января
|
река Летка, в границах села Летка
|
19 января с 00:00 до 15:00
|
Инта
|
река Большая Инта, в границах города на улице Северная, 1
|
19 января с 10:00 до 15:00
|
Воркута
|
река Воркута, база отдыха «Заречная»
|
19 января с 09:00 до 20:00
|
Корткеросский район
|
река Вычегда, в границах села Корткерос
|
с 22:00 18 января до 02:00 19 января
|
Койгородский район
|
Кажимское водохранилище, поселок Кажим
|
с 23:00 18 января
до 03:00 19 января
|
река Сысола, возле моста у поселка Койдин
|
с 23:00 18 января
до 03:00 19 января
|
Сысольский район
|
река Сысола, в границах села Вотча
|
с 21:00 18 января
до 02:00 19 января
|
Усть-Куломский район
|
река Вычегда, район дома №20 по улице Набережная (возле спуска от магазина «Гастроном») в селе Усть-Кулом
|
19 января с 10:00 до 20:00
|
река Вычегда в районе села Пожег
|
19 января с 11:30 до 18:00
|
озеро Вад у села Керчомъя
|
19 января с 10:00 до 16:00
|
На левой стороне реки Прупт ниже реки Соль, местечко Щучье, поселок Зимстан
|
19 января с 11:00 до 16:00
|
река Воч, местечко Вичко сикт, село Нижний Воч
|
19 января с 11:00 до 16:00
|
Ухта
|
река Ухта, район плавательного бассейна «Юность» в Ухте
|
с 22:00 18 января до 18:30 19 января
|
река Ухтарка, поселок Боровой
|
с 22:00 18 января до 18:30 19 января
|
река Ухта, поселок Водный
|
с 22:00 18 января до 18:30 19 января
|
Вуктыл
|
река Печора, город Вуктыл
|
с 23:00 18 января до 02:00 19 января
По информации пресс-службы мэрии столицы Коми, 18 января в местах крещенских купаний в Сыктывкаре расчистят от снега подъездные пути, стоянки для автомобилей и дороги, сделают проруби в виде креста и купели, подготовят деревянные трапы, установят леерные ограждения, вешалки и скамейки для переодевания в палатках, а также биотуалеты и мусорные контейнеры.
В обязательном порядке, как и в прежние годы, будет обеспечено освещение подхода к купели, выставлены спасательные посты, организовано дежурство бригады скорой помощи и работа полевой кухни с бесплатным чаем на правом берегу реки Сысолы возле понтонного моста, а также торговля выпечкой в местах проведения крещенских купаний.
Помимо прочего, в этом году в связи с оттепелью и для обеспечения безопасности ограничат доступ на лед – не более 15-20 человек одновременно.
Божественная литургия начнется в Свято-Стефановском кафедральном соборе в 8:00 19 января. В 10:40 от собора будет крестный ход по маршруту: улица Свободы – улица Кирова – улица Кутузова по тротуарам, после чего верующие спустятся к купели на реке Сысоле, где пройдет великое освящение воды.
В Эжвинском районе освящение воды состоится 18 января в 15:00. Желающие окунуться в проруби смогут сделать это сразу после обряда и до 20:00 19 января. В честь православного праздника 18 января с 23:00 и 19 января с 08:00 будет богослужение в Свято-Преображенском храме в Эжве.
По информации Коми ЦГМС, 18 и 19 января в столице республики ожидается минус 15-17 градусов, будет облачно с прояснениями, без осадков, при южном, юго-восточном ветре от 1 до 2 метров в секунду.
Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара
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