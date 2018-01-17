В Коми на Крещение оборудуют 38 купелей

Из-за теплой погоды в столице региона на лед будут пускать по 15-20 человек.

Для организации празднования Крещения, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, в Коми будет оборудовано 38 купелей. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ МЧС по Коми.

В настоящее время идет подготовка сил и средств, привлекаемых к обеспечению безопасности. Вместе с сотрудниками МЧС в эти дни будут дежурить спасатели, полиция, медицинские работники, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники – казаки, волонтеры.

Подготовка дорожек по льду, расчистка площадок для установок палаток и мест обогрева началась с 15 января. Для обеспечения безопасности в местах купаний специалисты ГИМС МЧС по Коми регулярно замеряют толщину льда. Само оборудование купели будет устанавливаться непосредственно перед началом крещенских купаний.

Всего республиканская система РСЧС выставит на дежурство в Крещение 282 человека и 67 единиц техники, в том числе от подразделений МЧС по Коми на постах у купелей будут находиться 82 спасателей и инспекторов ГИМС, а также 17 единиц техники.

Муниципальное образование Адрес, место расположения купели Время работы купелей Сыктывкар река Вычегда, район лодочной станции, 5-й микрорайон Эжвы (лодочная станция «Садко») с 15:00 18 января до 20:00 19 января Старица реки Сысола, 3-й километр (Краснозатонский мост на автодороге Сыктывкар - Троицко-Печорск) 19 января с 00:30 до 24:00 река Сысола, в районе улицы Кутузова (район понтонного моста) 19 января с 11:30 до 00:00 река Вычегда, местечко Нижний Чов с 23:00 18 января до 20:00 19 января Сыктывдинский район река Сысола, село Ыб с 22:00 18 января до 23:30 19 января Печорский район река Печора, улица Куратова, район памятника В.А. Русанова в Печоре 18 и 19 января с 23:00 до 03:00 19 января с 09:00 до 11:00 Троицко-Печорский район река Мылва, 0,1-й километр, в границах поселка Троицко-Печорск с 22:00 18 января до 03:00 19 января Усинский район река Черная, в границах города Усинск с 23:00 18 января до 00:00 19 января река Колва, в границах села Колва с 23:00 18 января до 00:00 19 января река Печора, село Новикбож 19 января с 09:00 до 18:00 река Печора, село Усть-Уса 19 января с 09:00 до 18:00 река Печора, село Мутный Материк 19 января с 09:00 до 18:00 река Печора, в границах деревни Захарвань 19 января с 09:00 до 18:00 Ижемский район река Ижма, в границах села Ижма (в районе здания казначейства) 19 января с 09:00 до 15:30 Усть-Вымский район река Вычегда, в границах села Айкино 19 января с 10:00 до 12:00 искусственный пруд у села Усть-Вымь с 22:00 18 января до 05:00 19 января река Вычегда, в границах поселка Жешарт 19 января с 12:00 до 14:00 плотина у села Мадмас с 23:30 18 января до 02:00 19 января Усть-Цилемский район У правого берега реки Печора в районе ледовой переправы из села Усть-Цильма в Синегорье 19 января с 10:00 до 15:00 Удорский район река Мезень, на правой стороне реки у села Кослан с 23:00 18 января до 02:00 19 января с 11:00 до 18:00 19 января Прилузский район река Луза, в границах села Объячево с 23:00 18 января до 15:00 19 января река Тулом, в границах поселка Вухтым с 23:00 18 января до 15:00 19 января река Летка, в границах села Летка 19 января с 00:00 до 15:00 Инта река Большая Инта, в границах города на улице Северная, 1 19 января с 10:00 до 15:00 Воркута река Воркута, база отдыха «Заречная» 19 января с 09:00 до 20:00 Корткеросский район река Вычегда, в границах села Корткерос с 22:00 18 января до 02:00 19 января Койгородский район Кажимское водохранилище, поселок Кажим с 23:00 18 января до 03:00 19 января река Сысола, возле моста у поселка Койдин с 23:00 18 января до 03:00 19 января Сысольский район река Сысола, в границах села Вотча с 21:00 18 января до 02:00 19 января Усть-Куломский район река Вычегда, район дома №20 по улице Набережная (возле спуска от магазина «Гастроном») в селе Усть-Кулом 19 января с 10:00 до 20:00 река Вычегда в районе села Пожег 19 января с 11:30 до 18:00 озеро Вад у села Керчомъя 19 января с 10:00 до 16:00 На левой стороне реки Прупт ниже реки Соль, местечко Щучье, поселок Зимстан 19 января с 11:00 до 16:00 река Воч, местечко Вичко сикт, село Нижний Воч 19 января с 11:00 до 16:00 Ухта река Ухта, район плавательного бассейна «Юность» в Ухте с 22:00 18 января до 18:30 19 января река Ухтарка, поселок Боровой с 22:00 18 января до 18:30 19 января река Ухта, поселок Водный с 22:00 18 января до 18:30 19 января Вуктыл река Печора, город Вуктыл с 23:00 18 января до 02:00 19 января

По информации пресс-службы мэрии столицы Коми, 18 января в местах крещенских купаний в Сыктывкаре расчистят от снега подъездные пути, стоянки для автомобилей и дороги, сделают проруби в виде креста и купели, подготовят деревянные трапы, установят леерные ограждения, вешалки и скамейки для переодевания в палатках, а также биотуалеты и мусорные контейнеры.

В обязательном порядке, как и в прежние годы, будет обеспечено освещение подхода к купели, выставлены спасательные посты, организовано дежурство бригады скорой помощи и работа полевой кухни с бесплатным чаем на правом берегу реки Сысолы возле понтонного моста, а также торговля выпечкой в местах проведения крещенских купаний.

Помимо прочего, в этом году в связи с оттепелью и для обеспечения безопасности ограничат доступ на лед – не более 15-20 человек одновременно.

Божественная литургия начнется в Свято-Стефановском кафедральном соборе в 8:00 19 января. В 10:40 от собора будет крестный ход по маршруту: улица Свободы – улица Кирова – улица Кутузова по тротуарам, после чего верующие спустятся к купели на реке Сысоле, где пройдет великое освящение воды.

В Эжвинском районе освящение воды состоится 18 января в 15:00. Желающие окунуться в проруби смогут сделать это сразу после обряда и до 20:00 19 января. В честь православного праздника 18 января с 23:00 и 19 января с 08:00 будет богослужение в Свято-Преображенском храме в Эжве.

По информации Коми ЦГМС, 18 и 19 января в столице республики ожидается минус 15-17 градусов, будет облачно с прояснениями, без осадков, при южном, юго-восточном ветре от 1 до 2 метров в секунду.

Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара