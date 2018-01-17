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Среда, 17 января 2018, 17:17
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Розыгрыш с похищением студентки в Ухте привел зачинщиков в полицию

Очевидцы приняли оригинальное поздравление за преступление.

В декабре прошлого года в полицию Ухты поступило сообщение о том, что двое мужчин в масках схватили девушку возле одного из местных кафе и увезли ее на автомобиле в неизвестном направлении. Правоохранители занялись розыском машины и похитителей.

Как сообщили «КомиОнлайну» в ухтинском отделе следственного управления СК по Коми, позже удалось установить молодых людей, причастных к случившемуся. Во время дачи объяснений они пояснили, что являются друзьями девушки и решили ей сделать сюрприз. Они инсценировали похищение и увезли ухтинку к месту общего сбора, где компания поздравила ее с днем рождения. Сама виновница торжества подтвердила объяснения друзей, добавив, что догадывалась о подобном розыгрыше.

По факту инцидента следователи провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Фото c сайта pixabay.com

Владилен Олофинский
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Ухта
Общество
Отморошки
день рожденияпохищениерозыгрыш
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