Розыгрыш с похищением студентки в Ухте привел зачинщиков в полицию

В декабре прошлого года в полицию Ухты поступило сообщение о том, что двое мужчин в масках схватили девушку возле одного из местных кафе и увезли ее на автомобиле в неизвестном направлении. Правоохранители занялись розыском машины и похитителей.

Как сообщили «КомиОнлайну» в ухтинском отделе следственного управления СК по Коми, позже удалось установить молодых людей, причастных к случившемуся. Во время дачи объяснений они пояснили, что являются друзьями девушки и решили ей сделать сюрприз. Они инсценировали похищение и увезли ухтинку к месту общего сбора, где компания поздравила ее с днем рождения. Сама виновница торжества подтвердила объяснения друзей, добавив, что догадывалась о подобном розыгрыше.

По факту инцидента следователи провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

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