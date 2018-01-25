В этом году фермеры Коми получат гранты на 35 миллионов рублей

Государственную поддержку этом году в Коми обеспечат семи крестьянским (фермерским) хозяйствам. Начинающим фермерам предварительно запланировано выделить более 13 миллионов рублей, на развитие семейных животноводческих ферм – 22 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза Коми.

«В 2017 году мы направили более 28 миллионов рублей на грантовую поддержку малых форм хозяйствования. Из них 9 миллионов было направлено на поддержку восьми начинающих фермеров и более 19 миллионов рублей - на развитие двух семейных животноводческих ферм», - сообщил заместитель председателя правительства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

В итоге, по его информации, завершилось строительство двух ферм для крупного рогатого скота с общим поголовьем 220 голов в Сыктывдинском и Усть-Вымском районах. В стадии реализации три проекта по строительству (реконструкции) семейных животноводческих ферм, проекты по строительству птицефермы на 11 тысяч голов перепелов и цеха по переработке мяса мощностью 40 тонн в год. Ежегодно растет количество и расширяется география крестьянских (фермерских) хозяйств. Наблюдается активность и интерес северных территорий (Удорский, Усть-Цилемский районы). «Пока в отдаленных небольших деревнях и селах есть такие хозяйства, деревни и села будут жить», - отметил глава регионального ведомства.

Также А.Князев заострил свое внимание на том, что одним из ключевых направлений государственной поддержки сельского хозяйства является развитие сельхозкооперации. В 2018 году на эти цели заложено порядка пяти миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году.

В 2017 году благодаря госсподержке сельхозкооперациями реализовано два проекта, создано шесть новых рабочих мест. Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Агроудора» приобрел специализированный транспорт для перевозки свежей рыбы. Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Ягодка» построил производственное помещение и произвел монтаж сборных холодильных камер для хранения дикоросов.

«Кооперация дает нашим малым предприятиям наращивать объемы производства, помогает с материально-технической базой и обеспечивает сбыт произведенной продукции», - подчеркнул А.Князев.

Ранее Минсельхоз сообщил, что выделенные республике субсидии на четыре с лишним миллиона рублей позволят уполномоченным банкам предоставить аграриям Коми краткосрочные кредиты по льготной ставке не выше пяти процентов годовых на сумму более 57 миллионов рублей.

В 2018 году на малые формы хозяйствования предусмотрено 9,6 миллиона рублей, на растениеводство (проведение сезонных полевых работ) – 32,5 миллиона рублей, на животноводство –7,9 миллиона рублей; на молочное скотоводство –7,2 миллиона рублей, говорится в пресс-релизе ведомства.

«В этом году данный инструмент поддержки аграриев должен заработать эффективнее. Есть нововведения в части механизма взаимодействия, поставлены жесткие задачи. Перед уполномоченными банками стоит задача - максимально оперативно рассматривать обращения заемщиков и формировать реестры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить аграриев денежными средствами – от этого зависит посевная кампания», - подчеркнул А.Князев.

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Фото пресс-службы Минсельхоза Коми