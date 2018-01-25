За 2017 год в Коми добыли на 17 процентов меньше угля

Как сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Коми, объем добычи угля на месторождениях в регионе в 2017 году уменьшился по сравнению с 2016 годом на 17,3 процента - до 8,9 миллиона тонн.

Объем добычи угля АО «Воркутауголь» составил 8,6 миллиона тонн, что на 9,8 процента ниже уровня 2016 года. АО «Интауголь» добыло всего 300 тысяч тонн, тогда как в 2016 году этот показатель равнялся 1,22 миллиона тонн.

В министерстве пояснили, что падение объемов добычи угля произошло в результате позднего запуска новых очистных забоев на шахте «Воркутинская». Также это было связано с тяжелым финансовым положением компании «Интауголь», что отрицательно сказалось на результатах работы предприятия.

В 2018 году объемы добычи угля планируются на уровне 10,9 миллиона тонн.

Фото с сайта pixabay.com