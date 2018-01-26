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Пятница, 26 января 2018, 10:01
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10:01
В Коми за год нашли семьи для 152 детей-сирот

Количество стоящих на учете за неисполнение обязанностей родителей уменьшилось.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, в рамках десятилетия детства особое внимание в стране будет уделено работе с трудными детьми и подростками, несовершеннолетними, совершившими правонарушения. В эту деятельность включено большое количество субъектов профилактики, где одна из ведущих ролей принадлежит комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Сегодня в этой работе достигнуты значительные результаты, отмечается в пресс-релизе. В частности, в Коми уменьшается количество семей, состоящих на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По итогам прошлого года на 20 процентов снизился уровень подростковой преступности, в 8 раз меньше несовершеннолетних совершили преступления в состоянии наркотического опьянения, в два раза уменьшилось число детей, совершивших суицид. За прошлый год 152 ребенка из числа детей-сирот обрели семью и дом.

«За этими цифрами стоят конкретные люди и конкретная работа, которую они проводят с каждым ребенком. Пока есть дети, которые нуждаются в нашей помощи, пока существует проблема преступности среди детей, социального сиротства, мы с вами должны бороться за каждого ребенка, за его настоящее и будущее», - подчеркнул глава региона Сергей Гапликов.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
сиротысемьиродители
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