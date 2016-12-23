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Пятница, 23 декабря 2016, 12:05
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12:05
Цены на елочных базарах в Сыктывкаре не меняются четвертый год

Работает десять точек продажи.

Елки до метра стоят 300 рублей, метровые – 500 рублей, до 2 метров – 1000 рублей, а самая большая (выше 2,5 метра) – 1,5 тысячи. Лапки без шишек можно купить за 30 рублей, а с шишками – за 50. В беседе с корреспондентом «КомиОнлайна» продавец отметил, что цены на новогодние деревья остались такими же, какими были в 2015-м. Такая тенденция держится четвертый год. Почему – он затруднился ответить.

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Всего, по словам продавца, в Сыктывкаре елки продают два предпринимателя. Деревца привезли из Сысольского района. Какие цены на елки у конкурента, он не знает.

Что касается популярности искусственных деревьев, он отметил, что особой разницы не чувствует, хотя продает елки не первый год. «Также и берут, как раньше брали, - рассказал он. – Но после праздников немного товара все же остается».

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Елочные базары в столице Коми работают с 15 декабря. Всего их десять:

- на пересечении Коммунистической и Старовского;

- на Коммунистической под электронным табло;

- на Стефановской площади недалеко от офиса «Ростелекома»;

- на Стефановской площади;

- на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красных партизан;

- у конечной остановки на Петрозаводской;

- на пересечении Петрозаводской и Лыткина;

- на пересечении Карла Маркса и Красных партизан;

- у дома №1 по улице Морозова;

- у дома №50А на улице Орджоникидзе.

Фото Елены Кабаковой

Елена Кабакова
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