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12:05 Цены на елочных базарах в Сыктывкаре не меняются четвертый год
Работает десять точек продажи.
Елки до метра стоят 300 рублей, метровые – 500 рублей, до 2 метров – 1000 рублей, а самая большая (выше 2,5 метра) – 1,5 тысячи. Лапки без шишек можно купить за 30 рублей, а с шишками – за 50. В беседе с корреспондентом «КомиОнлайна» продавец отметил, что цены на новогодние деревья остались такими же, какими были в 2015-м. Такая тенденция держится четвертый год. Почему – он затруднился ответить.
Всего, по словам продавца, в Сыктывкаре елки продают два предпринимателя. Деревца привезли из Сысольского района. Какие цены на елки у конкурента, он не знает.
Что касается популярности искусственных деревьев, он отметил, что особой разницы не чувствует, хотя продает елки не первый год. «Также и берут, как раньше брали, - рассказал он. – Но после праздников немного товара все же остается».
Елочные базары в столице Коми работают с 15 декабря. Всего их десять:
- на пересечении Коммунистической и Старовского;
- на Коммунистической под электронным табло;
- на Стефановской площади недалеко от офиса «Ростелекома»;
- на Стефановской площади;
- на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красных партизан;
- у конечной остановки на Петрозаводской;
- на пересечении Петрозаводской и Лыткина;
- на пересечении Карла Маркса и Красных партизан;
- у дома №1 по улице Морозова;
- у дома №50А на улице Орджоникидзе.
Фото Елены Кабаковой
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