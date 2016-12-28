Главой Прилузского района избрали Евгения Шучалина

Он был единственным кандидатом от совета муниципалитета.

Как сообщили «КомиОнлайну» в совете Прилузского района, место председателя совета муниципалитета занял Евгений Шучалин – начальник отряда противопожарной службы Коми №18. Его кандидатуру, которая была единственной, предложила фракции «Единой России». Депутаты единогласно его поддержали. С 31декабря он вступает в должность.

Предыдущий руководитель совета – Татьяна Садыртинова – написала заявление о сложении полномочий, но осталась депутатом от своего избирательного округа.

Также на внеочередном заседании совета была определена дата выборов руководителя администрации Прилузья. Дело в том, что предыдущий руководитель – Анатолий Родов – 1 декабря написал заявление на увольнение по собственному желанию. Выборы среди претендентов на это место состоятся 15 февраля.

*** Евгений Петрович Шучалин, уроженец Прилузского района 1979 года рождения. Имеет высшее образование по направлению «Юриспруденция». Стаж работы в органах внутренних дел России и в Государственной противопожарной службе МЧС России более 20 лет. Последние четыре года возглавляет отряд противопожарной службы республики № 18. Имеет ведомственные награды и звания, Почетный знак «МЧС России».

Фото с сайта komi.er.ru