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Среда, 28 декабря 2016, 17:16
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17:16
Главой Прилузского района избрали Евгения Шучалина

Он был единственным кандидатом от совета муниципалитета.

Как сообщили «КомиОнлайну» в совете Прилузского района, место председателя совета муниципалитета занял Евгений Шучалин – начальник отряда противопожарной службы Коми №18. Его кандидатуру, которая была единственной, предложила фракции «Единой России». Депутаты единогласно его поддержали. С 31декабря он вступает в должность.

Предыдущий руководитель совета – Татьяна Садыртинова – написала заявление о сложении полномочий, но осталась депутатом от своего избирательного округа. 

Также на внеочередном заседании совета была определена дата выборов руководителя администрации Прилузья. Дело в том, что предыдущий руководитель – Анатолий Родов – 1 декабря написал заявление на увольнение по собственному желанию. Выборы среди претендентов на это место состоятся 15 февраля.

*** Евгений Петрович Шучалин, уроженец Прилузского района 1979 года рождения. Имеет высшее образование по направлению «Юриспруденция». Стаж работы в органах внутренних дел России и в Государственной противопожарной службе МЧС России более 20 лет. Последние четыре года возглавляет отряд противопожарной службы республики № 18. Имеет ведомственные награды и звания, Почетный знак «МЧС России».

Фото с сайта komi.er.ru

Елена Кабакова
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КомиПрилузский район
Политика
Социум
Глава советамуниципальная властьпартия
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усинцы:
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Действительно, проверили бы продукты других производителей-ужаснулись бы! А эта статья как происки конкурентов! За всем на этой фабрике следят, и по крайней мере знаешь, что точно из мяса или курицы продукты, а не из "не пойми чего"... А за такую цену хотите прям чисто куски мяса получить!
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