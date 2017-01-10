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Вторник, 10 января 2017, 16:29
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16:29
Экс-глава службы Коми по тарифам сознался в получении взятки от фигуранта «дела Гайзера»

Илью Первакова ждет суд.

Руководителя службы Коми по тарифам задержали в марте 2016 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». По данным следствия, И.Перваков получил от заместителя председателя правительства региона Константина Ромаданова взятку в виде денежных вознаграждений. В связи с уголовным преследованием он покинул свой пост. Сыктывкарский суд 6 марта арестовал И.Первакова. Затем он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

При прокурорской проверке выяснилось, что в нарушение закона «О государственной гражданской службе РФ» с 2011 года по август 2015 года незаконное вознаграждение ежемесячно получали: заместитель руководителя службы по тарифам Оксана Исаченко (в общей сложности 765 тысяч рублей), референт Олег Рябинин (почти 2 миллиона рублей) и начальник отдела регулирования тарифов на тепловую и электрическую энергию Андрей Тропин (810 тысяч рублей). Помимо нарушения запрета на получение вознаграждения эти госслужащие при предоставлении справок о доходах скрыли данные об этих вознаграждениях. В итоге прокуратура Коми внесла соответствующее представление, всех троих уволили.

Следователи также выяснили, что О.Рябинин, действуя совместно с И.Перваковым, способствовал установлению максимальных тарифов для подконтрольных К.Ромаданову компаний, поставляющих тепловую и электроэнергию. Поэтому в отношении бывшего референта возбудили уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». О.Рябинина заключили под стражу.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, обвинительные заключения по уголовным делам  в отношении И.Первакова и О.Рябинина утверждены. Их будут судить по статье «получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Установлено, что фигуранты с марта 2011 года по август 2015 года получили свыше 10,2 миллиона рублей от К.Ромаданова. Незаконное вознаграждение передавалось в виде денежных средств, снегохода Lynx, а также путем исполнения за И.Первакова обязательств оплаты по договору купли-продажи квартиры. В обмен за вознаграждения руководитель и референт службы обеспечивали общее покровительство подконтрольным взяткодателю коммерческим организациям и принятие решений об установлении им максимально возможных цен (тарифов).

И.Перваков полностью признал вину в содеянном и при рассмотрении гражданского дела по иску региональной прокуратуры добровольно перечислил в доход федерального бюджета более 5,8 миллиона рублей преступного дохода. О.Рябинин вину признал частично.

Фото Кирилла Шейна, «7x7»

«КомиОнлайн»
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МоскваКомиСыктывкар
Криминал
Социум
Дело ГайзераКоррупциявзяткаПризнание
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