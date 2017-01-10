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Вторник, 10 января 2017, 17:08
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17:08
С этого года для получения страховой пенсии придется трудиться на 12 месяцев дольше

Увеличено и количество пенсионных баллов.

С 1 января 2017 года необходимое число баллов для получения права на страховую пенсию увеличилось с 9 до 11,4, продолжительность страхового стажа - с семи до восьми лет, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Коми.

Согласно новому пенсионному законодательству, в так называемый переходный период, требования к стажу и количеству баллов будут ежегодно увеличиваться. К 2025 году эти показатели достигнут соответственно 30 баллов и 15 лет стажа.

Для получения права на назначение досрочной страховой пенсии (в 50 лет – женщинам, в 55 лет - мужчинам) требования к стажу остаются прежними: 15 лет работы в районах Крайнего Севера или 20 лет работы в местностях, к ним приравненным, а также наличие страхового стажа 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. Необходимое количество пенсионных баллов в 2017 году – 11,4.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно заработать в этом году, составляет 8,26. Количество начисляемых пенсионных баллов зависит от заработной платы гражданина и сумм страховых взносов, перечисленных за него работодателем.

Узнать, сколько пенсионных баллов на вашем счете, можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте www.pfrf.ru. Инструкция по регистрации размещена в группе отделения Пенсионного фонда по Коми во «ВКонтакте».

Фото Игоря Соколова

«КомиОнлайн»
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Социум
Пенсиястажбаллы
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