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Воскресенье, 15 января 2017, 21:18
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21:18
Лыжница из Коми добежала до золота этапа Кубка мира

Юлия Белорукова и Наталья Матвеева одержали победу в спринте.

Командными спринтами свободным стилем 15 января завершился шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам, который провели в итальянском Тоблахе. Как сообщает федерация лыжных гонок России, в соревнованиях у женщин лучшей стала первая команда России, выступавшая в составе спортсменки из Коми Юлии Белоруковой и москвички Натальи Матвеевой. Россиянки на финише опередили шведок Иду Ингермарсдоттер и Анну Фальк и норвежек Астрид Якобсен и Майкен Касперсен Фаллу. Победительницы пробежали дистанцию 6x1,3 километра за 18 минут 00,96 секунды.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в шведском Ульрисехамне 21 и 22 января. В программе этапа — эстафеты и гонки на 10 и 15 километров свободным стилем.

Стоит отметить, что 21-летняя уроженка Сосногорска Ю.Белорукова впервые в карьере поднялась на пьедестал на этапе Кубка мира. До этого дня ее лучшим достижением было четвертое место в составе сборной в эстафете в декабре 2016 года на этапе во Франции. А в 2014 году на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров в итальянском Валь ди Фиемм она завоевала бронзовую медаль в спринте свободным стилем.

Фото с сайта www.epa.eu

«КомиОнлайн»
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Италия
Спорт
Социум
Белоруковалыжилыжные гонки
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Комментарии

ВАДА
15.01.2017 - 21:25
+1
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-1
-1
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А потом допинг найдут и снова получится нехорошо((( попробуйте только болельщиков подвести

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Последние комментарии

игорь:
важные матчи впереди, без раслабона!!!!
15.01.2017 - 23:07
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ВАДА:
А потом допинг найдут и снова получится нехорошо((( попробуйте только болельщиков подвести
15.01.2017 - 21:25
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Алексей:
сто процентов бухие
15.01.2017 - 20:49
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коля:
Сегодня ухтинские футболисты на своем паркете уступили одному из грандов российского мини-футбола, клубу «Газпром-Югра» в поединке 13-го тура Суперлиги. Встреча завершилась с минимальным преимуществом коллектива из Югорска - 1:2.
15.01.2017 - 20:00
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леонид:
ой блин . а еслибы они имели права и были застрахованы .то не сьехал бы в кювет и не вьехал бы в камаз! Дуру не гони эксперт блин! Меньше бухать на буране.
15.01.2017 - 16:50
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