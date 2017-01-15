Лыжница из Коми добежала до золота этапа Кубка мира

Командными спринтами свободным стилем 15 января завершился шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам, который провели в итальянском Тоблахе. Как сообщает федерация лыжных гонок России, в соревнованиях у женщин лучшей стала первая команда России, выступавшая в составе спортсменки из Коми Юлии Белоруковой и москвички Натальи Матвеевой. Россиянки на финише опередили шведок Иду Ингермарсдоттер и Анну Фальк и норвежек Астрид Якобсен и Майкен Касперсен Фаллу. Победительницы пробежали дистанцию 6x1,3 километра за 18 минут 00,96 секунды.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в шведском Ульрисехамне 21 и 22 января. В программе этапа — эстафеты и гонки на 10 и 15 километров свободным стилем.

Стоит отметить, что 21-летняя уроженка Сосногорска Ю.Белорукова впервые в карьере поднялась на пьедестал на этапе Кубка мира. До этого дня ее лучшим достижением было четвертое место в составе сборной в эстафете в декабре 2016 года на этапе во Франции. А в 2014 году на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров в итальянском Валь ди Фиемм она завоевала бронзовую медаль в спринте свободным стилем.

Фото с сайта www.epa.eu