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Четверг, 19 января 2017, 17:16
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Доступ открыт: вход в финно-угорский этнопарк вновь стал бесплатным

Свободно посещать объект до этого могли лишь жители сыктывдинского села Ыб.

Министерство культуры, туризма и архивного дела Коми совместно с руководством этнопарка приняло решение о необходимости возвращения бесплатного входа в туристический комплекс, сообщает пресс-служба ведомства. В течение всех новогодних каникул возможность посещать финно-угорский этнопарк бесплатно была предоставлена жителям села Ыб. Всего за новогодние каникулы парк посетило более полутора тысяч человек.

«Этнопарк – это прежде всего место отдыха, общения с природой, формирования экологического и этнического сознания. Он должен быть гостеприимным ко всем: к местному населению, семьям с детьми, старшему поколению, молодежи, людям с ограниченными возможностями», – сообщил министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов, комментируя принятое решение о введении бесплатного прохода.

На рабочем совещании по развитию культуры, которое состоялось 5 декабря 2016 года в Государственном Совете, председатель общественной палаты региона Галина Киселева выразила опасения по поводу дальнейшей работы финно-угорского этнопарка. По ее словам, туда стыдно приводить гостей, а организованные группы получают вместо удовольствия от поездки массу неудобств. «Бумажка А4 с надписью «Вход платный» на объекте, который является нашей гордостью, вызывает недоумение, тропинки несколько лет не обновлялись, посмотреть и показать людям по сути нечего. Нужно оживить этот проект», – сказала она.

Тогда же С.Емельянов заявил, что этнопарк ждет перезагрузка: в финальной стадии находилось оформление государственного туроператора на его базе, решено изменить наполнение центра научно-технического творчества, который собираются открыть в парке на федеральные деньги. Его переформатируют в досуговый и спортивный центр.

На совещании прозвучали и финансовые результаты работы этнопарка. Оказалось. Что за девять месяцев 2016 года парк получил 32,4 миллиона рублей из бюджета, а самостоятельно смог заработать лишь 8,95 миллиона. При этом с 2013 по 2015 год количество посетителей уменьшилось почти в два раза (с 64057 в 2013-м до 34030 в 2015-м).

*** Финно-угорский этнопарк открылся в августе 2011 года. К тому моменту были построены гостиница, конференц-холл, коттеджи в этническом стиле, эстрада и универсальные спортивные площадки. Собирались построить гостиничный комплекс на 200 мест, аквапарк на 600 человек, зону SPA с двумя бассейнами и площадью в одну тысячу квадратных метров, банный комплекс, зону быстрого питания, ресторан на 100 столов, универсальный спортзал, каток с искусственным льдом, а еще двухэтажный ночной клуб с баром на 200 мест и игровую зону с детскими площадками. Ничего из этого не появилось.

В июле 2013 года правительству Коми презентовали вторую концепцию развития парка до 2018 года. В ней уже прописали центр научно-технического творчества и медиацентр, аквапарк и спа-центр, гостиница на 100 мест, этнодеревня, охотничья тропа, ремесленные лавки, скалодром, подготовленные спуски для зимних видов спорта, студенческий хостел, площадка под палаточный лагерь, мини-городок символов Коми и финно-угорских стран и регионов России. Согласно концепции развития парка на 2014-2018 годы, на территории комплекса должны появиться также кино-концертный зал, павильон общественного питания, ремесленные лавки и русская баня. Но в конце 2015 года стало известно, что вкладываемые в развитие этнопарка в Коми деньги плохо осваиваются. В декабре 2015 года временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов попросил студентов и преподавателей СГУ подготовить предложения по преобразованию финно-угорского этнопарка. Третья концепция была готова в мае 2016 года. Авторы разделили парк на три зоны – этноархитектурную, мифологическую и мемориальную, – описав особенности каждой. Депутаты молодежного парламента Коми предлагали использовать миф об Ыбе как родине Бабы Яги. В июне 2016 года стало известно, что туристско-рекреационный кластер «Финно-угорский этнокультурный парк» вошел в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Фото Юлии Чепурной из группы «Фиинно-угорский Этнопарк» во «ВКонтакте»

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывдинский район
Культура
Социум
этнопарктарифыТуризм
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