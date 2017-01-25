В Коми каждое второе преступление в 2016 году совершили на пьяную голову

Как сообщил министр внутренних дел Коми Виктор Половников на коллегии 25 января, значительное потребление жителями региона алкоголя остается одной из самых злободневных проблем, существенно влияющих на состояние преступности. Лица, находящиеся в нетрезвом состоянии, совершили в прошлом году 6322 преступления - 55,4 процента от общего количества. Этот показатель один из самых высоких в России.

За год полиция проверила 1356 объектов реализации спиртосодержащей непищевой продукции, на 92 из которых за незаконный сбыт изъяли 46769 единиц такой продукции (46373 литра). Но, к примеру, в Ухте суд обязал вернуть владельцу более 36 тысяч единиц продукции, которую у него ранее изъяли.

По итогам проведенных проверок составлено 150 административных протоколов, в том числе 51 за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и 99 – за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена.

«В текущем году меры по пресечению фактов незаконного оборота спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции будут продолжены», - отметил В.Половников.

По его словам, в течение года также установили более пяти тысяч водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения и еще 800 автомобилистов, которые повторно сели за руль в нетрезвом состоянии.

По итогам 2016 года общее количество зарегистрированных в регионе преступлений сократилось на 20,4 процента - с 23926 до 19045. Снижение в некоторой степени обусловлено принятием федерального закона, который декриминализовал отдельные составы преступлений. Такая динамика в республике наблюдается впервые за последние пять лет. Раскрываемость преступлений возросла с 58,8 до 60 процентов.

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