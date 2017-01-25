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Среда, 25 января 2017, 10:44
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10:44
Запрет на продажу «Боярышника» в России продлили на два месяца

Действующие месяц ограничения негативно не отразились на деятельности легальных торговцев.

После того как в Иркутске от отравления непищевой спиртосодержащей продукцией стали погибать люди (общее число смертельных исходов составило 76 человек), главный санитарный врача России 23 декабря 2016 года приостановил розничную торговлю жидкостями с содержанием этилового спирта более 25 процентов (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Как говорится на сайте Роспотребнадзора, за это время благодаря рейдам и проверкам удалось изъять из оборота более 500 тысяч единиц спиртосодержащей непищевой продукции. Это также привело к снижению на 33 процента количества случаев отравлений и на 65 процентов – летальных исходов в период новогодних праздников.

«В Роспотребнадзор поступили обращения от общественных организаций, представителей органов исполнительной власти субъектов, а также граждан в поддержку принимаемых мер», – говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор заявляет, что установленный запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей.

В связи с этим было 24 января подготовлено предложение о продлении сроков ограничения продажи спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней.

По данным управления Роспотребнадзора по Коми, в республике на на 24 января было проверено 429 предприятий торговли и аптечной сети. Отобраны на исследования 25 образцов спиртсодержащей продукции. На 57 объектах зафиксированы административные правонарушения, приостановлена реализация (арестована) спиртсодержащей продукции объемом 775,3 литра.

В управлении работает оперативная группа по реагированию на информацию по вопросам выявления и продажи запрещенной продукции. На горячую линию поступило 33 сообщений от граждан о местах реализации непищевой спиртосодержащей продукции, и 7 сигналов были переданы на отработку в МВД, так как в качестве мест продажи были обозначены жилые квартиры и дома. Из проверенных остальных адресов факты нарушений были подтверждены в четырех случаях.

Фото пресс-службы МВД по Коми

«КомиОнлайн»
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МоскваКоми
Общество
Социум
торговляалкогольрейдыбоярышник
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