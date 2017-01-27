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Пятница, 27 января 2017, 19:26
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19:26
Сборная России стартовала с побед на первенстве мира по хоккею с мячом среди юниоров

В первых матчах удалось победить норвежцев и действующего чемпиона — команду Швеции.

Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров не старше 19 лет стартовало 27 января в Сыктывкаре. Первыми на лед стадиона утром вышли сборные России и Норвегии. Россияне выиграли со счетом 4:0. В первом тайме отличились Алексей Торгонский и Артем Гареев. После перерыва А.Торгонский оформил дубль и точный удар нанес Никита Агафонов, который является игроком сыктывкарского «Строителя».

В вечернем матче против шведов команда России победила со счетом 6:3. После двух пропущенных голов в начале встречи Илья Лопатин сократил отставание на 14-й минуте. Затем в ворота российской сборной влетел еще один мяч, но до перерыва удалось сравнять счет благодаря точным ударам Павла Даданова и Олега Тарнаруцкого. Во втором тайме россияне смогли склонить чашу весов в свою пользу, забив еще три мяча. Авторами голов стали А.Торгонский, Кирилл Бармин и О.Тарнаруцкий.

Также в этот день сборная команды Швеции выиграла у Казахстана со счетом 14:0, а финны у норвежцев со счетом 5:1.

Позже в последнем матче игрового дня сойдутся сборные Казахстана и Финляндии.

Участниками первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет стали сборные России, Казахстана, Швеции, Норвегии и Финляндии. Матчи основной сетки соревнований проведут на стадионе спортшколы олимпийского резерва №1 (республиканский стадион) 27 и 28 января, игры финальной стадии – 29 января. Для зрителей и болельщиков вход на стадион будет бесплатным.

На второй день в 10:00 состоятся встречи сборных Казахстана и России, в 12:00 – Финлядии и Швеции, в 14:00 – Норвегии и Казахстана, в 18:00 – Финляндии и России, в 20:00 – Швеции и Норвегии.

В последний день соревнований 29 января с 10:00 до 14:00 пройдут полуфинальные матчи. Поединок за третье место намечен на 16:00, финальная игра – на 18:00. После церемонии закрытия соревнований, которая начнется в 20:00, в фойе стадиона болельщики смогут получить автографы членов команд.

Во время первенства на стадионе установлены пункты обогрева и организована торговля национальными сувенирами. В перерывых между таймами работает полевая кухня с кашей и чаем. Пришедшие на стадион становятся участниками лотереи. Им на входе выдают отрывные пронумерованные купоны, по которым затем разыграют призы: клюшки с автографами команд-участниц турнира и сертификаты в спортивный магазин.

Летом 2016 года исполком международной федерации бенди (FIB) утвердил Сыктывкар основной площадкой для проведения состязаний среди юниоров-мужчин в 2017 году. Заявка Сыктывкара была поддержана министерством спорта и федерацией хоккея с мячом России. В связи с этим в столице республики Коми начали масштабную подготовку и ремонт стадиона. На спортивном объекте решили обновить трибуны, табло, раздевалки и спортивные залы. В течение 2017 года на стадионе установят новые бортики, ворота и защитные сетки, также в планах покупка новой льдозаливочной машины.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров не старше 19 лет – регулярный международный турнир. Его проводили четыре раза с 2010 года в России, Финляндии, Норвегии и Швеции. Победителями соревнований по два раза становились сборные России и Швеции.

Фото пресс-службы Минспорта Коми

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Спорт
Социум
хоккей с мячомбэндипервенство мира
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Комментарии

вангую
27.01.2017 - 21:56
+1
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-1
-1
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РФ и швеция сыграют в финале, наши наверное выиграют, скриньте

БОЛЕЛА
27.01.2017 - 21:57
+1
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-1
-1
Поставить минус!

А сборной Казахстана заплатили за участие?? Они влетают всем с таким крупным счетом...яб не приезжал на их месте чтобы не позорится

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Последние комментарии

БОЛЕЛА:
А сборной Казахстана заплатили за участие?? Они влетают всем с таким крупным счетом...яб не приезжал на их месте чтобы не позорится
27.01.2017 - 21:57
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вангую:
РФ и швеция сыграют в финале, наши наверное выиграют, скриньте
27.01.2017 - 21:56
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жакHG:
его сын говорит, что не верит в официальную версию смерти, говорит, что отец очень много знал
27.01.2017 - 18:03
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666:
и это только суточные, плюс зарплата за эти дни, проживание в гостинице и дорога туда и обратно, красота
27.01.2017 - 16:32
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Темка:
погиб охранник и его гостья, тусили там наверное бухали
27.01.2017 - 15:25
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