Бывший директор «Княжпогостского ЖКХ» заработал строгий режим вместо условно-досрочного освобождения

Верховный суд Коми рассмотрел апелляционное представление Ухтинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и отменил решение Ухтинского городского суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ООО «УК Княжпогостское ЖКХ» Юрия Сборнова.

Напомним, Ю.Сборнов осужден к четырем годам пяти месяцам лишения свободы за присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере и уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере.

По информации пресс-службы прокуратуры Коми, в ноябре 2016 года Ю.Сборнов обратился в суд с заявлением о применении к нему условно-досрочного освобождения от отбытия оставшихся одного года 11 месяцев лишения свободы. Ухтинский городской суд 5 декабря 2016 года данное ходатайство удовлетворил, однако с таким решением не согласился спецпрокурор Ухты.

В апелляционном представлении указано, что в период отбытия наказания Ю.Сборнов желания трудиться не изъявлял, от работ по благоустройству территории исправительного учреждения уклонялся, отказывался участвовать в воспитательных и иных мероприятиях. За период нахождения в местах лишения свободы у осужденного не имеется ни одного поощрения. На момент вынесения судом решения об условно-досрочном освобождении у Ю.Сборнова имелось два неснятых и непогашенных дисциплинарных взыскания. В качестве главного аргумента прокуратура отметила, что мер по возмещению ущерба, причиненного преступлениями (27 миллионов рублей), Ю.Сборнов не предпринял. Кроме того, суд не выяснил позицию потерпевшей стороны – администрации Княжпогостского района по вопросу применения условно-досрочного освобождения к Ю.Сборнову.

Характерно, что после принятия 5 декабря Ухтинским судом положительного решения поведение Ю.Сборнова изменилось: за непродолжительное временя им допущено еще два нарушения порядка отбывания наказания, за которые он дважды привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора и водворения в штрафной изолятор. Постановлением начальника СИЗО-2 Ю.Сборнов признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и переведен из обычных условий в строгие.

Верховный суд Коми согласился с правовой позицией Ухтинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и отменил решение суда первой инстанции о применении к Ю.Сборнову условно-досрочного освобождения. В настоящее время он продолжает отбывать наказание.