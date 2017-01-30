КомиОнлайн

Новости

Понедельник, 30 января 2017, 15:15
  • 92
  • 0
  • 1

15:15
Бывший директор «Княжпогостского ЖКХ» заработал строгий режим вместо условно-досрочного освобождения

Юрий Сборнов проведет в колонии еще год и 11 месяцев.

Верховный суд Коми рассмотрел апелляционное представление Ухтинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и отменил решение Ухтинского городского суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ООО «УК Княжпогостское ЖКХ» Юрия Сборнова.

Напомним, Ю.Сборнов осужден к четырем годам пяти месяцам лишения свободы за присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере и уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере.

По информации пресс-службы прокуратуры Коми, в ноябре 2016 года Ю.Сборнов обратился в суд с заявлением о применении к нему условно-досрочного освобождения от отбытия оставшихся одного года 11 месяцев лишения свободы. Ухтинский городской суд 5 декабря 2016 года данное ходатайство удовлетворил, однако с таким решением не согласился спецпрокурор Ухты.

В апелляционном представлении указано, что в период отбытия наказания Ю.Сборнов желания трудиться не изъявлял, от работ по благоустройству территории исправительного учреждения уклонялся, отказывался участвовать в воспитательных и иных мероприятиях. За период нахождения в местах лишения свободы у осужденного не имеется ни одного поощрения. На момент вынесения судом решения об условно-досрочном освобождении у Ю.Сборнова имелось два неснятых и непогашенных дисциплинарных взыскания. В качестве главного аргумента прокуратура отметила, что мер по возмещению ущерба, причиненного преступлениями (27 миллионов рублей), Ю.Сборнов не предпринял. Кроме того, суд не выяснил позицию потерпевшей стороны – администрации Княжпогостского района по вопросу применения условно-досрочного освобождения к Ю.Сборнову.

Характерно, что после принятия 5 декабря Ухтинским судом положительного решения поведение Ю.Сборнова изменилось: за непродолжительное временя им допущено еще два нарушения порядка отбывания наказания, за которые он дважды привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора и водворения в штрафной изолятор. Постановлением начальника СИЗО-2 Ю.Сборнов признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и переведен из обычных условий в строгие.

Верховный суд Коми согласился с правовой позицией Ухтинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и отменил решение суда первой инстанции о применении к Ю.Сборнову условно-досрочного освобождения. В настоящее время он продолжает отбывать наказание.

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиКняжпогостский район
Криминал
Социум
колониясрокнаказаниедиректор
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Поиск работы

Кредитный специалист
Деньга (Сыктывкар)
от 15000 RUR

Территориальный менеджер
Гигиена-Север (Сыктывкар)

Старший специалист
Деньга (Сыктывкар)
от 18000 до 25000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Последние комментарии

печально однако:
целый чемпионат мира провели а улицы недосуг почистить было.... мэрия, мэрия.......
30.01.2017 - 14:03
Перейти к новости
spavelNax:
Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фото заказчиков, которые готовы платить за качество. Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и получить за это деньги.
30.01.2017 - 13:10
Перейти к новости
Гость:
В последнем номере Трибуны Анатолий Соловьев (бывший начальник команды «Строитель» (1983-2008 годы) писал: Драма в Тролльхеттане
30.01.2017 - 11:18
Перейти к новости
Сергей:
Как и 30 лет назад, сыктывкарский лед принес удачу нашей сборной. Я поздравляю Россию с заслуженной победой! Это были захватывающие, яркие и интересные игры, полные спортивного азарта и накала страстей. Все команды сражались достойно, продемонстрировали борцовские качества и командный дух.
30.01.2017 - 00:56
Перейти к новости
Видел:
Арбитры забоялись поставить пенальти в пользу Швеции, и в контратаке Россия забила золотой гол, дальше была буря шведских возмущений, много слез и три безуспешные попытки уйти всей командой с церемонии награждения!!
29.01.2017 - 22:32
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика