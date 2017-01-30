В столице Коми изъяли из оборота больше тысячи флаконов спиртосодержащих лосьонов

Это улов только из одной точки нелегальной торговли.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, 28-29 января полицейские проверили торговую точку, расположенную на Октябрьском проспекте. Сообщение о нелегальной торговле суррогатами поступило от местного жителя.

В результате стражи порядка изъяли из незаконной продажи более тысячи флаконов спиртосодержащей продукции непищевого назначения. Большая часть из них продавалась под названием «Медовая люкс», также среди изъятого было 100 бутылочек «Лосьона косметического с экстрактом красного перца» и более 200 бутылочек «Боярышника». Конфискованную жидкость направили на экспертизу.

«Рейды по выявлению мест и пресечению незаконной реализации спиртосодержащей жидкости будут проводиться и в дальнейшем», - предупредили правоохранители.

*** В декабре 2016 года из-за массовой гибели людей в Иркутске, употреблявших суррогатный алкоголь, в России на месяц приостановили розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Затем этот срок продлили еще на два месяца.

К 30 декабря 2016-го в Коми из оборота изъяли свыше 6,5 тысячи бутылочек спиртосодержащей продукции. К 17 января 2017-го проверку провели в 389 точках продаж, в 47 из них нашли нарушения и запретили продажу спиртсодержащей продукции объемом 775,3 литра. Было обнаружено 25 мест торговли лосьонами и настойками. В результате было изъято 1871 единица товаров общим объемом 189 литров. На горячую линию поступило 18 сообщений от граждан о местах торговли запрещенными флакончиками. Из них три сигнала переданы на отработку в МВД, поскольку в качестве мест продажи были обозначены жилые квартиры и дома. Из проверенных остальных 15 адресов, факты нарушений были подтверждены в четырех случаях (три адреса в Ухте и один - в Усть-Куломском районе).

По результатам проведенных проверок незаконная продажа зафиксирована во всех муниципалитетах Коми, за исключением Койгородского района и Вуктыла.

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Коми