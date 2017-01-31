Низкая исполнительская дисциплина и бестолковость чиновников Коми тормозят переселение из аварийного жилья

Как сообщил 31 января на коллегии прокурор Коми Сергей Бажутов, одним из самых актуальных вопросов в регионе остается выполнение программ расселения аварийных многоквартирных домов. Республика приняла на себя обязательство к 1 сентября 2017 года расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. С начала действия программ прокурорами принимались меры по предотвращению нарушений законодательства о закупках, градостроительной деятельности, долевом строительстве, нарушений прав людей на достойное жилье. За весь период их исполнения установлены 1798 нарушений закона, в целях пресечения которых внесено 200 представлений, 101 лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, опротестовано 158 правовых актов, по материалам прокурорских проверок возбуждено 28 уголовных дел.

«Вместе с тем, низкая исполнительская дисциплина, безалаберность должностных лиц муниципалитетов и отсутствие четкой стратегии реализации программ у органов власти республики ставят под угрозу исполнение принятых на себя обязательств по расселению аварийного жилья. Так, на сегодняшний день остаются недостроенными четыре жилых дома по второму этапу в Печоре, строительство которых было начато еще в 2015 году фирмой, возглавляемой небезызвестным Алексеем Ракитянским, которого будут судить за хищения бюджетных средств», - отметил он.

По словам С.Бажутова, руководство республики еще в мае 2016 года озвучило решение об изменении способа расселения аварийного жилья. Вместо строительства новых домов предусмотрено приобретение готового жилья, что должно было сократить сроки реализации программ. Соответствующие изменения в программы внесены в июле 2016 года, однако из за нерасторопности местных властей на сегодняшний день не завершены процедуры приобретения 253 квартир по третьему этапу.

Так, администрация Ухты обязалась переселить 172 человека, проживающих в семи аварийных домах, до конца 2016 года. Однако чиновники приступили к разработке аукционной документации и проведению процедуры торгов лишь в ноябре и только после объявления предостережения прокурором города. В итоге муниципальный контракт заключен 24 декабря 2016 года и в сроки не исполнен.

«К сожалению, даже полная реализация программных мер не позволит решить проблему. В регионе остается 1151 дом официально признанный аварийным. Кроме этого, масса жилых домов фактически являются аварийными и подлежат сносу и расселению. Недавно оказалось, что в обиход муниципальных чиновников входит и новое понятие «жилье, непригодное для проживания», которое они обещают расселить сразу после того, как расселят аварийное. Хотя понятие «непригодное жилье» относится лишь к отдельным помещениям в жилом доме, которые подлежат не расселению, а ремонту. А вот у аварийных домов лишь две «судьбы» – снос или реконструкция. Быть может, именно по этой причине в некоторых муниципалитетах, используя формальные поводы, их и не признают таковыми», - пояснил С.Бажутов.

По словам прокурора, администрация Воркуты отказалась признать аварийным многоквартирный дом 1967 года постройки по улице Льва Толстого в поселке Воргашор на том основании, что обратившаяся с заявлением пенсионерка не представила заключение специализированной организации. О том, что больше половины квартир в этом доме принадлежит самой администрации, и в соответствии с законодательством муниципальные чиновники сами должны инициировать признание дома аварийным, они забыли. И даже найденные межведомственной комиссией нарушения целостности несущих конструкций дома и его высокая степень износа не заставили их признать дом аварийным.

В преддверии коллегии прокурор Воркуты опротестовал пять подобных заключений. Перед администрацией города поставлен вопрос о проведении повторного обследования домов для решения вопроса о признании их аварийными. Однако за 2016 год только в Воркуте признано непригодными для проживания 201 жилое помещение. С подобными решениями в масштабах всей республики прокуратура будет разбираться.

«Возвращаясь к проблеме отсутствия заключений специализированных организаций, представление которых является обязательным для признания дома аварийным, замечу, что функции по их выдаче вполне могут быть возложены на муниципальные учреждения, в составе которых имеются соответствующие специалисты в сфере строительства. Вместо этого муниципалитеты тратят бюджетные средства на оплату услуг сторонних организаций. Если органы местного самоуправления не займутся этими проблемами прямо сейчас, то решить вопрос с аварийным жильем к 100-летнему юбилею республики не получится», - подчеркнул С.Бажутов.

Прокуроры проведут плановую проверку соблюдения законодательства при переселении людей из аварийного жилья и дадут оценку всем решениям межведомственных комиссий о признании жилых помещений непригодными для проживания.

В Коми до сих пор не закончен ни один этап переселения из аварийного жилья

Фото пресс-службы главы Коми