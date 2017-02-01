Особый путь: что не так с поездом Сыктывкар – Кослан

В Коми в один день отменили и вернули дополнительные поезда в Удорский район.

Направление Сыктывкар – Кослан уже несколько лет является проблемным. Дело в том, что поезд №678/677 убыточный, но чтобы он продолжал ездить, правительство Коми компенсирует железнодорожникам потери. Сумма возмещений и сроки их уплаты являются предметом договоренностей, при этом иногда одна из сторон их не соблюдает, на что реагирует вторая сторона.

Ситуация обострилась еще в 2013 году. Весной того года «Федеральная пассажирская компания» («дочка РЖД) объявила, что с 26 мая вместо ежедневного рейса поезда будут ездить четыре раза в неделю. В некоторых населенных пунктах состоялись пикеты и митинги – люди были недовольны решением железнодорожников. Однако в мае в Москве были достигнуты договоренности о сохранении ежедневного движения поезда, за что правительство Коми должна была выплатить компании компенсации в 10 миллионов рублей за понесенные потери.

История повторилась в конце 2013 года. Несмотря на гарантии правительства республики, подкрепленные финансированием, железнодорожники вразрез договоренностям отменили ежедневное движение поезда Сыктывкар – Кослан с 31 декабря 2013 года на период праздников. Более того, на сайте «РЖД» появился график, по которому поезда с 16 января до 25 мая 2014 года в Кослан должны были отправляться не ежедневно, а четыре раза в неделю.

Снова были переговоры, и снова удалось добиться от компании выполнения обязательств по организации ежедневного курсирования удорского поезда в праздничные дни. Затем было решено, что с 1 февраля 2014 года поезд будет курсировать каждый день. Но позднее частота опять была изменена. В октябре 2014 года в Коми прекратили финансирование железнодорожных перевозок по маршруту Сыктывкар – Кослан.

В октябре 2015 года сократилось количество вагонов по маршруту. Людям не хватало места: пассажирам, в том числе детям, пенсионерам и инвалидам, приходилось ездить стоя.

В ноябре 2015 года тогда еще председатель правительства региона Владимир Тукмаков заявил, что с декабря 2015 года вводится дополнительный рейс поезда Сыктывкар – Кослан при условии компенсации потерь в доходах перевозчика из республиканского бюджета. Также было обещано, что летом 2016 года поезд, как и ранее, будет курсировать ежедневно.

В декабре 2015 года решили определить оптимальную схему курсирования поезда и выяснить, сколько вагонов и какого типа необходимо району. На тот момент поезд делал четыре рейса в неделю. Разработана ли схема, неизвестно. А в мае 2016 года ввели дополнительные рейсы на период распутицы.

Проблему хотели частично решить за счет возобновления авиасообщения между столицей Коми и Удорой. Но воспользоваться самолетом смогли немногие, так как цены на билеты значительно превосходили стоимость проезда по железной дороге. Кроме того, самолет временами не летал. А в ноябре рейсы Сыктывкар – Кослан и вовсе отменили до декабря 2017 года из-за невостребованности.

В конце 2016 года удорский поезд курсировал пять раз в неделю: из столицы Коми он отправлялся по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, обратно он возвращается на следующие сутки. Время в пути – примерно семь часов.

В начале 2017 года стало известно, что по договоренности с правительством Коми поезд будет совершать дополнительные рейсы. «Северная железная дорога» 9 января разослала в СМИ график назначения этих поездов: по 4 – в марте, апреле, октябре и ноябре, 9 – в мае, 2 – в сентябре и по одному в январе и декабре.

Однако в полдень 31 января пресс-служба «СЖД» сообщила об отмене дополнительных поездов Сыктывкар – Кослан: одного – в марте, четырех – в апреле.

Спустя четыре часа было объявлено, что дополнительные рейсы будут сохранены. Как сообщила пресс-служба главы Коми, об этом договорились руководитель республики Сергей Гапликов и начальник «СЖД» Сергей Кобзев. «Мы вели долгие переговоры, чтобы сохранить курсирование этого поезда в максимально комфортном для людей режиме, и мы признательны партнерам за конструктивный подход. Приложены серьезные усилия с обеих сторон, и было бы неправильно останавливаться на полпути. Благодарю Сергея Алексеевича за понимание и личное участие в решении социально значимого вопроса», – сказал С.Гапликов.

Спустя час пришло подтверждение и от железнодорожников. «В соответствии с договоренностью, достигнутой между «Северной железной дорогой» и правительством Коми, и в связи с большой социальной значимостью маршрута, дополнительные рейсы поезда №678/677 Сыктывкар – Кослан сохраняются», – говорилось в официальном разъяснении компании.

*** В министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми рассматривают возможность открытия нового мультимодального пригородного маршрута Сыктывкар – Микунь – Кослан.

Фото Владилена Олофинского