Депутата Госсовета Коми Игоря Терентьева подозревают в присвоении служебного ноутбука

Бывшего начальника управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми Игоря Терентьева, который являлся председателем комитета Государственного Совета республики по бюджету, налогам и экономической политике, заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении имущества.

По данным следствия, в 2011 году фигурант создал фонд неучтенных денежных средств и распорядился, чтобы сотрудники возглавляемого им управления, которым начислялись надбавки «за интенсивность и высокие результаты работы», сдавали полученные деньги в этот фонд. За 2012-2016 годы в фонд поступило более 14 миллионов рублей. Подозреваемый присвоил из фонда сумму в размере не менее 1,5 миллиона рублей.

Суд арестовал 2 декабря И.Терентьева на два месяца.

Позже руководитель следственного управления СК по Коми Андрей Исаев сообщил, что в отношении парламентария могут возбудить новые дела. И.Терентьев признает вину частично. Соглашается с тем, что фонд создавался в интересах учреждения, но не признает фактов растраты денег со своей стороны.

СМИ 26 января сообщили, что в отношении И.Терентьева возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Его подробности не разглашались.

На пресс-конференции 2 февраля А.Исаев подтвердил эту информацию. По его словам, установлен факт, что при увольнении из управления И.Терентьев решил себе оставить ноутбук стоимостью около 30 тысяч рублей. При этом портативный компьютер являлся собственностью организации. Следователи усмотрели в этом состав преступления.

«Я не исключаю, что при расследовании будут устанавливаться новые эпизоды преступлений. По этому эпизоду доказательства мы собрали и возбудили дело», - отметил А.Исаев.

*** До конца сентября 2016 года И.Терентьев возглавлял управление противопожарной службы и гражданской защиты Коми и работал в комитете по экологии Госсовета региона. После того как он сменил Дмитрия Шатохина на посту председателя комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета Коми в сентябре этого года, пост в управлении пришлось оставить.

Фото Игоря Соколова