Музей-деревню в финно-угорском этнопарке создадут к 100-летию Коми

О вводе к этому сроку в парке каких-либо крупных объектов пока не сообщается.

Как рассказали «КомиОнлайну» в пресс-службе регионального министерства культуры, туризма и архивного дела, финно-угорский этнокультурный парк в селе Ыб в настоящее время рассматривается на долгосрочную перспективу как многофункциональный туристический комплекс, одной из задач которого является развитие внутреннего и въездного туризма в регионе. Поставлена задача по его вхождению в реестр туроператоров Ростуризма. В первом полугодии 2017 года откроется туристско-информационный центр Коми – новое структурное подразделение этнопарка, где желающие смогут рассчитывать на современную и актуальную информационную поддержку.

Новым направлением работы этнопарка станет развитие под общей концептуальной идеей «Гостеприимство для всех», которая предполагает активное участие в его деятельности местного населения, создание безбарьерной среды и возможностей отдыха семьям с детьми, внимание к опытным туристам и несовершеннолетним для профилактики правонарушений и патриотического воспитания. С конца 2016 года началась реализация произведенных местными жителями декоративных свечей, пряников, чая и меда. С привлечением бизнесменов из села Ыб залили каток.

В 2017 году запланированы туры с участием местных рыболовов, охотников и активистов села - «Ыбская рыбалка», «Ыбская охота», байдарочный тур «Яснэг – Ыб», ознакомительный тур на страусиную ферму. Начнет работу контактный зоопарк. Готовятся демонстрационные лесные маршруты при участии регионального фонда «Серебряная тайга» с акцентом на местные природные особенности («Модельный лес»), где сельчане могут быть задействованы проводниками. В парке хотят запустить инновационную интерактивную театрализованную программу о жизни и быте коми охотников под открытым небом.

Также в этом году займутся улучшением внешнего вида парка и повышением уровня безопасности его посетителей.

По проекту строительства объектов второй очереди этнопарка запланировано создание деревни по типу музея под открытым небом, где будут представлены подворья финно-угорских стран и регионов, отражающие их культуру, историю, быт и традиции. Реализация проекта приурочена к 100-летию образования Коми. В настоящее время ведутся переговоры с заинтересованными регионами России и странами о возможности их участия в строительстве в парке национальных жилищ, аутентичных жилых и хозяйственных построек, иных этнографических объектов, представляющих особенности культуры и быта финно-угорских народов. К обсуждению этого проекта подключились Венгрия и Марий-Эл.

Финно-угорский этнокультурный парк в 2016 году посетили 14866 человек. Среди них, помимо жителей Коми, гости из 25 стран и 12 регионов России.

Популярностью среди посетителей этнопарка пользовались обзорная экскурсия по коми подворью, познавательно-развлекательная программа «Музыкальные инструменты», мастер-класс по выпечке коми шанег, интерактивно-познавательная программа «Охотничья тропа», экскурсионные маршруты «Ыбские легенды» и «Живая вода» («Ловья ва»), пешая экскурсия к источнику Николая Чудотворца, регулярные сезонные тематические программы выходного дня.

Помио этого, в этнопарке разработан и с успехом реализуется уникальный экскурсионный маршрут «На квадроциклах по ыбским горам» с посещением села Ыб и святого источника Николая Чудотворца.

В 2015 году Коми посетило около 220 тысяч туристов. Ожидается, что в 2016 году прогнозируемое количество посетителей региона составит порядка 230 тысяч человек. Из них 709 туристов — иностранцы. На развитие туризма в республике по тематической госпрограмме в 2017 году направят 13,871 миллиона рублей.

*** Финно-угорский этнопарк открылся в августе 2011 года. К тому моменту были построены гостиница, конференц-холл, коттеджи в этническом стиле, эстрада и универсальные спортивные площадки. Собирались построить гостиничный комплекс на 200 мест, аквапарк на 600 человек, зону SPA с двумя бассейнами и площадью в одну тысячу квадратных метров, банный комплекс, зону быстрого питания, ресторан на 100 столов, универсальный спортзал, каток с искусственным льдом, а еще двухэтажный ночной клуб с баром на 200 мест и игровую зону с детскими площадками. Ничего из этого не появилось.

В июле 2013 года правительству Коми презентовали вторую концепцию развития парка до 2018 года. В ней уже прописали центр научно-технического творчества и медиацентр, аквапарк и спа-центр, гостиница на 100 мест, этнодеревня, охотничья тропа, ремесленные лавки, скалодром, подготовленные спуски для зимних видов спорта, студенческий хостел, площадка под палаточный лагерь, мини-городок символов Коми и финно-угорских стран и регионов России. Согласно концепции развития парка на 2014-2018 годы, на территории комплекса должны появиться также кино-концертный зал, павильон общественного питания, ремесленные лавки и русская баня. Но в конце 2015 года стало известно, что вкладываемые в развитие этнопарка в Коми деньги плохо осваиваются. В декабре 2015 года временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов попросил студентов и преподавателей СГУ подготовить предложения по преобразованию финно-угорского этнопарка. Третья концепция была готова в мае 2016 года. Авторы разделили парк на три зоны – этноархитектурную, мифологическую и мемориальную, – описав особенности каждой. Депутаты молодежного парламента Коми предлагали использовать миф об Ыбе как родине Бабы Яги. В июне 2016 года стало известно, что туристско-рекреационный кластер «Финно-угорский этнокультурный парк» вошел в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма».

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