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Среда, 08 февраля 2017, 16:46
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16:46
Многодетные семьи Сыктывкара продолжат получать компенсацию родительской платы за садик

Речь идет о предоставлении льгот за счет регионального бюджета.

Дублирующая муниципальная льгота семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей в виде снижения размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком на 50 процентов, устранена в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

По информации пресс-службы мэрии Сыктывкара, ранее муниципалитет в соответствии с данным законом был обязан вводить свои льготы для отдельных категорий граждан, однако в новой редакции закона об образовании эта обязанность муниципалитетов была отменена. И все же до настоящего времени администрация города изыскивала возможности обеспечивать компенсацию затрат многодетных семей на оплату детских садов.

Многодетные семьи сейчас вправе рассчитывать на получение компенсации части родительской платы за детский сад на общих основаниях. Для ее получения семьям необходимо собрать справки о своем совокупном доходе, который не должен превышать (для Сыктывкара и южной зоны республики) 35943 рубля для семьи из двух человек (ребенок и родитель), 54621 рубль - для семьи из трех человек (двое родителей и ребенок), 53208 рублей - для семьи из трех человек (один родитель и двое детей), 71886 рублей - для семьи из четырех человек.

*** Законом об образовании установлено, что в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация. Размер ее не должен быть менее 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях на первого ребенка, не менее 50 процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее 70 процентов размера - на третьего ребенка и последующих детей. Органы госвласти субъектов страны вправе законами и иными нормативными правовыми актами устанавливать критерии нуждаемости. Что и было сделано в Коми. Новые правила вступили в силу с 1 февраля 2017 года. Для получения компенсации родителям придется подтвердить свои доходы, некоторым жителям Коми это не понравилось до такой степени, что они начали ставить подписи под петицией за возврат прежнего порядка начисления льготы.

Фото пресс-службы мэрии Ухты

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
Детисадиккомпенсациядоходынуждаемость
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Все черные воруют по черному. Подумайте, зачем они сюда понаехали(за деньгами ,а не помоч коми народу)
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