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Понедельник, 06 февраля 2017, 12:19
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12:19
В Коми собирают подписи за возврат прежнего порядка предоставления компенсации за садик

Необходимость сообщать о своих доходах повергла жителей региона в шок, объясняет автор петиции.

Екатерина Чеусова из Сыктывкара собирает голоса за отмену вступившего в силу 1 февраля постановления правительства Коми, согласно которому компенсация за детский сад предоставляется на основе критерия нуждаемости.

По ее расчетам, «семья с тремя детьми на оплату детского сада теперь ежемесячно должна отдавать 10-12 тысяч рублей». Далее автор петиции приводит формулу, по которой рассчитывают критерий нуждаемости. Для семьи из двух взрослых и троих детей он получился равен 17830,2 рубля, что меньше среднедушевого дохода для данной семьи в 18000 рублей. Е.Чеусову и подписавшихся под петицией возмутило, что кредиты, ипотека, расходы на лекарства и одежду при определении нуждаемости не учитывают.

Далее приводится ссылка на федеральный закон, по которому ранее предоставляли компенсации за садик всем семьям. На момент подготовки материала петицию поддержало 3747 человек. Документ разослан президенту, в Госдуму, главе и правительству Коми, в Минобраз, Минсоцтруда и прокуратуру России.

*** Согласно российскому закону об образовании, размер компенсации должен быть не менее 20 процентов среднего размера родительской платы за садик на первого ребенка, не менее 50 процентов – на второго ребенка и не менее 70 процентов – на третьего ребенка и последующих детей. В Коми до 1 февраля были установлены именно такие величины. Теперь же право на компенсацию имеют те, чей среднедушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. По данным Минобраза, попадут в категорию получателей компенсации 42 тысячи семей. То есть льготы лишат в основном семьи, которые способны прокормить ребенка без льгот. После бурного обсуждения в Госсовете законопроект приняли 15 декабря прошлого года. Для получения компенсации в дошкольное учреждение необходимо предоставить ряд документов, ключевыми из которых являются справки формы 2-НДФЛ с места работы родителей или справка о статусе малоимущей семьи.

Фото с сайта rkomi.ru

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КомиСыктывкар
Общество
Социум
садиккомпенсацияпетициянуждаемость
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