В Коми объявлено о третьей инвентаризации регионального имущества

За два года хотят переписать все объекты инфраструктуры и земельные участки.

На заседании президиума правительства Коми 8 февраля было принято решение начать новую инвентаризацию имущества, сообщает пресс-служба главы Коми.

По словам министр имущественных и земельных отношений Александра Сажина, на 1 января 2017 года на государственном кадастровом учете в республике состоит 292 тысячи земельных участков, из них около 98 тысяч (34 процента) имеют сведения о границах и уточненной площади. Лучше всего ситуация обстоит в Усинске (73 процента), Сосногорске (56 процентов), Сыктывкаре (49 процентов), наименьшая доля участков с уточненной площадью находится в Усть-Куломском, Ижемском, Усть-Цилемском районах (14 процентов), Удорском и Сысольском районах (13 процентов).

Подводя промежуточные итоги работы, глава Коми Сергей Гапликов отметил недостаточные темпы учета имущества в регионе. Он поручил правительству республики подготовить предложения по ускорению данного процесса, подчеркнув, что основные работы по комплексной инвентаризации должны быть проведены в течении ближайших двух лет.

«Необходимо уже с этого года приступить к сплошной массированной работе по постановке на кадастровый учет всех объектов недвижимости, в том числе земельных участков частной и долевой собственности, дорог (это один из самых проблемных сегодня вопросов), объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства – всех объектов инфраструктуры региона. Делайте расчеты, готовьте предложения. Это имущество республики, которое необходимо вовлекать в хозяйственный и инвестиционный оборот для извлечения дополнительной прибыли, в которой остро нуждается сегодня регион», – обозначил задачу перед С.Гапликов.

Глава региона также заявил о необходимости введения дополнительного критерия в систему расчета республиканских субсидий муниципалитетам: объем финансирования муниципальных заявок должен учитывать эффективность работы местных органов власти по разным показателям, в том числе по инвентаризации недвижимого имущества и вовлечению его в хозяйственный оборот.

Первая инвентаризация

Сплошная инвентаризация имущества началась в Коми в середине 2013 года. До этого в течение десяти лет никто этим не занимался, поэтому точной информации, сколько объектов недвижимости есть у республики, не было.

Инвентаризация должна была продлится два года. Уже к 1 октября 2013-го появились результаты: в муниципалитетах обнаружили почти 11 тысяч неучтенных объектов (6613 зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства и 4277 земельных участков). Оказалось, что только на 552 из исследованных объектов была оформлена государственная регистрация прав.

Все шло по нарастающей. Через год после начала инвентаризации оказалось, что в регионе есть почти 33 тысячи зданий и земель, не стоящих на балансе. А на 1 января 2015 года обнаружили 42 тысячи 746 неучтенных объектов.

На 1 июля 2015 года в республике насчитывалось более 55 тысяч неучтенных объектов недвижимого имущества, что составляло 19,8 процента от общего количества объектов в муниципалитетах. Из них 33500 – это здания, сооружения и объекты незавершенного строительства, 21000 – земельные участки.

Как сообщила в августе 2015 года пресс-служба главы и правительства региона, в республике мероприятиями по проведению сплошной инвентаризации были охвачены в среднем 83,6 процента территорий муниципальных образований. Как выяснилось, регистрация прав оформлена лишь на 6181 объект недвижимого имущества, что составляло 14,7 процента от обнаруженных объектов.

Вторая инвентаризация

В октябре 2015 года временно исполняющий обязанности главы Коми С.Гапликов поручил правительству провести полную инвентаризацию всех объектов имущества, находящихся в республиканской собственности.

Как позже уточнила пресс-служба главы и правительства региона, он распорядился сформировать систему кадастровых паспортов, включая описание, характеристики всех объектов имущества, изменения их стоимости в зависимости от изменений внешних факторов.

Уже в июле 2016 года были обнародованы результаты. В реестре государственного имущества республики было учтено 4010 объектов недвижимости, 1380 земельных участков, 23899 объектов движимого имущества. В инвентаризации участвовало 466 организаций, в том числе бюджетные, казенные, автономные учреждения, государственные унитарные и казенные предприятия, республиканские органы власти.

Во время инвентаризации обнаружены объекты, подлежащие списанию с балансов учреждений по причине ветхости, аварийного состояния, а также объекты, требующие капитального и текущего ремонта.

Параллельная инвентаризация

В конце марта 2016 года С.Гапликов дал задание провести полную инвентаризацию спортивных объектов в регионе, собрать о них исчерпывающую информацию, а также подготовить проект плана по повышению эффективности их использования.

В начале мая министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной представил результаты. Всего в регионе известно о 2287 спортивных сооружениях. Были обнаружены ранее неучтенные объекты, в основном это открытые спортивные площадки, говорится на сайте республиканского правительства.

При инвентаризации также оценивалась загруженность сооружений. Этот показатель отражает эффективность использования спортивной инфраструктуры. Достаточно высокий коэффициент наблюдается в Сыктывкаре (75 процентов), Ухте (74 процента), Воркуте (73 процента), Усинске (63 процента), Усть-Цилемском районе (63 процента).

Наименьшие показатели – в Троицко-Печорском (42 процента), Удорском (39 процентов), Печорском (38 процентов), Прилузском (34 процента) и Княжпогостском (33 процента) районах.

Фото с сайта pixabay.com