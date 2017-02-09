- 302
- 0
- 1
16:15 В столице Коми многодетные семьи продолжат вносить половину родительской платы за садик
Отмененную с 1 февраля этого года льготу восстановили.
Как ранее сообщала пресс-служба администрации Сыктывкара, дублирующая муниципальная льгота семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей в виде снижения размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком на 50 процентов, была устранена в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Дело в том, что муниципалитет был обязан вводить свои льготы для отдельных категорий граждан, однако в новой редакции закона об образовании эта обязанность была отменена. Что и было сделано в Сыктывкаре в январе этого года.
По данным «Комиинформа», руководство республики посчитало, что полная отмена муниципальной поддержки в части родительской платы для многодетных семей Сыктывкара идет в разрез государственной социальной политики. Поэтому поставлена задача вернуть все как было.
Решение о возврате льготы будет подкреплено соответствующим постановлением, говорится в пресс-релизе мэрии. «Это касается городской льготы, которая была помимо республиканской. Городу предписано ее вернуть. А норму про полтора прожиточных никто не отменял», - пояснил министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин на странице ведомства во «ВКонтакте».
Напомним, с 1 февраля 2017 года в Коми ввели критерий нуждаемости, по которому определяют, предоставлять семье компенсацию в части оплаты за детсад или нет. Для этого от родителей детей требуется подтвердить свои доходы справками формы 2-НДФЛ.
Фото пресс-службы главы Коми
Поиск работы
Элитный Сочи (Сыктывкар)
ФИНАМ (Сыктывкар)
EPAM Systems, Inc. (Сыктывкар)
Искать вакансии
Комментарии
Добавить комментарий