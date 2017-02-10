Санаторий «Серегово» в Коми частично заработает не раньше середины 2018 года

Основные здания санаторного комплекса «Серегово» и два спальных корпуса находятся в высокой степени готовности, сообщает «Комиинформ». Все строительные и отделочные работы приостановлены до того момента, пока не будет готово положительное заключение экспертов по проектно-сметной документации. Последнее заключение, выданное в конце декабря прошлого года, было отрицательным. Сейчас представленные замечания анализируются, чтобы в дальнейшем представить их генеральному проектировщику. После внесения в проектную документацию корректировок она снова будет направлена на экспертизу. Об этом 9 февраля рассказал заместитель руководителя министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Сергей Двуреченский.

Он добавил, что объект обследуют, чтобы оценить несущие способности конструкций и обезопасить людей от всевозможных рисков. Техзадание на проведение обследования находится в стадии подготовки и в ближайшее время будет объявлен конкурс.

По его словам, говорить о сроках полного введения в строй объекта невозможно. Поэтому на правительственном уровне принято решение делать это поэтапно. Первоочередная задача – достроить два спальных корпуса и основной, чтобы люди могли приезжать и получать возможные лечебные услуги. «Предположительно, санаторий примет посетителей к середине 2018 года. Раньше не получится, так как все связано с существующим законодательством», – сказал чиновник.

Замминистра добавил, что есть сложности с запуском бальнеологического отделения, которое предполагает лечение грязями и минеральными водами. Дело в том, что нужно утилизировать образовавшиеся после процедур отходы. Пока вопрос о том, как это сделать, прорабатывается – заказ получит научно-исследовательский институт. Сама проблема будет решаться во втором этапе.

Как строили и сколько тратили на санаторий «Серегово»

Точная цифра, сколько денег вложили в долгострой, неизвестна. Есть только обрывочные сведения: то руководитель региона что-то скажет, то министр доложит, то в пресс-релизе проскользнет объем финансирования за определенный период или стоимость некоторых видов работ, то общественникам ответят, сколько стоил конкретный объект внутри комплекса. По официальным данным, за последние шесть лет в санаторий вложили более 3,5 миллиарда рублей.

Возведение комплекса, рассчитанного на 250 мест, началось еще в 1986 году. С переменным успехом строительство то активизировалось, то вновь затихало. После очередной заморозки объекта в 2005 году и пятилетнего простоя работа возобновилась – корпус планировали сдать в эксплуатацию к 90-летию государственности Коми в августе 2011 года. Не вышло. Кроме того, в 2011 году выяснилось, что московская компания ООО «Гефест-Строй», подававшая документы на аукцион по строительству санатория, использовала подложные документы, приобретенные в интернете. Прокуратуре удалось вовремя отследить нарушение.

В том же 2011 году экс-глава республики Вячеслав Гайзер раскритиковал ход работ и заявил, что к 2012 году нужно сдать спальный корпус, а с января 2013 года – принимать гостей. Прошел еще год, строители снова не успели.

К концу 2013 года спальные корпусы санатория были готовы на 78 и 95 процентов. К завершению подошло возведение склада, гаража и пожарного депо (95 процентов). Работы над общественным корпусом, водогрязелечебницей и административно-приемным корпусом со столовой были завершены на 70-80 процентов. Полностью подготовлен фундамент для грязехранилища. В 60-квартирный жилой дом для персонала и основное здание санатория было подано тепло.

В 2014 году строительство перешло в финальную стадию. В санатории началось возведение бассейна с подводными тренажерами, гейзерами, каскадами и водной горкой. В планы входило: завершение отделочных работ спальных корпусов, общественного корпуса, водогрязелечебницы, строительство грязехранилища, контрольно-пропускного пункта, теплого перехода (атриума) административно-приемного пункта, завершение работ по благоустройству территории, строительство очистных сооружений и сооружений водозабора, наружных инженерных сетей. Было объявлено, что, если строители уложатся в срок, строительство завершится в сентябре 2015-го, а в начале 2016-го в него смогут попасть первые посетители.

Информацию о том, что «Серегово» откроется в 2016-м, 19 февраля 2015 года подтвердил и В.Гайзер во время ежегодного отчета перед депутатами Государственного Совета. Тем не менее 4 марта 2015 года на рабочем совещании комитета Госсовета Коми по социальной политике заместитель министра здравоохранения рассказал, что ведомству выделено 30 миллионов рублей на планирование проектно-сметной документации по лицензированию водозабора, грязезабора и системы утилизации. Вся эта работа должна быть завершена до конца 2015 года. Переходный период, дозакупка медицинского оборудования, решение кадровых вопросов – все это оставили на 2016 год.

Также стало известно, что для персонала санатория построят еще один дом на 100 квартир исключительно для служебного пользования. Для особенно заинтересованных сотрудников планируется выделять земельные участки под строительство собственного жилья.

Посещавшие санаторий в конце мая 2015 общественники высказали предложение не скупиться и построить у «Серегово» школу и садик для детей сотрудников и местных жителей. Тогда строители сказали, что завершить строительство планируется к осени 2016 года.

Затем в июне 2015 года В.Гайзер заверил, что санаторий успеют сдать к 1 января 2016 года. При этом бывший глава региона заявил, что средств на окончание работ достаточно, и смету пересматривать и корректировать правительство не будет, чтобы не потратить на объект лишних денег. Но в июле 2015 на сайте госзакупок появился аукцион с ценой контракта в 531 миллион рублей. На эти деньги в санатории планировалось построить здания въездной группы, водозаборные и очистные сооружения, благоустроить санаторную, жилую и коммунально-складскую зоны, проложить канализацию и водопровод, установить видеонаблюдение, устроить внутренние слаботочные сети 60-квартирного жилого дома, смонтировать шесть лифтов в двух спальных корпусах и установить систему водоподготовки в бассейн.

В октябре 2015-го был опубликован еще один аукцион на 13,4 миллиона рублей по закупке мебели в «Серегово».

Потом власть сменилась, и уже временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов 31 октября 2015 года осмотрел санаторно-курортный комплекс и поручил правительству и министерству здравоохранения региона контролировать выполнение всех работ, предусмотренных госконтрактом. Для завершения строительства до февраля 2016 года из республиканского бюджета предполагалось направить 250 миллионов рублей. Открытие назначали на март 2016-го, но это так и не произошло.

В августе 2016-го С.Гапликову рассказали, что прежняя команда застройщиков при проектировании и возведении комплекса допустила массовые нарушения и недоделки такого уровня, что проще все снести и построить заново. Кроме того, ЗАО «Комижилстрой», занимавшееся объектом, не выполнив обязательства по контракту и не устранив нарушения, объект покинуло. Недоделки начали устранять, а по отношению к застройщику начали вести претензионную работу.

Если в октябре 2015 года готовность объекта составляла 92 процента, то в августе 2016-го – 96 процентов. Прозвучала новая дата открытия – декабрь 2016 года. В Минстрое наконец-то назвали общую сумму затрат – 3 миллиарда 617 миллионов 991 тысячу рублей.

Когда строительство, как казалось, вышло на финишную прямую, Минздрав стал заниматься наполнением санатория: были приобретены одеяла, простыни, автобус и микроавтобус для подвоза персонала. Но когда стало ясно, что проект вовремя не реализуют, а значит, медоборудование будет простаивать, что повлечет за собой последствия со стороны контролирующих органов, министерство решило приостановить закупки.

В декабре 2016-го стало известно, что государственный контракт по санаторию расторгнут, а Минстрой ищет заинтересованного в объекте инвестора. При этом в бюджете на следующий год на «Серегово» хотели заложить 200 миллионов рублей.

В начале 2017 года была утверждена адресная инвестпрограмма. В ней говорится, что санаторий «Серегово» введут в строй в 2019 году. А в 2017-м выделят на объект 38,5 миллиона.

Что касается штата для будущего санатория, для него понадобится 450 сотрудников (176 единиц медицинского и 274 единицы немедицинского персонала). К августу 2016-го в базе данных кандидатов было более 700 резюме.

*** Санаторный комплекс в Княжпогостском районе будет включать в себя два спальных корпуса с поликлиникой, общественный корпус с атриумом, столовой и лечебно-оздоровительным бассейном. Также в составе комплекса предусмотрены водогрязелечебница и грязехранилище, скважины минеральной воды, площадки для занятия спортом и отдыха, прогулочные дорожки.

Фото с сайта rkomi.ru