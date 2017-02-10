Воркута и Жешарт станут территориями опережающего социально-экономического развития

В ближайшее время территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) будут созданы в Емве, Жешарте и Воркуте. К такому решению специалисты министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми пришли на совещании 7 февраля. В нем также приняли участие руководители администраций Воркуты, Инты, Жешарта и Княжпогостского района, сообщается на сайте правительства региона.

Участники совещания получили подробную информацию о критериях создания территории опережающего социально-экономического развития в моногородах второй и третьей категории, которые в ближайшее время будут утверждены правительством. Также они получили ответы на вопросы о предстоящих изменениях законодательства, регулирующего порядок создания территорий. Так, например, в моногородах с наиболее сложным социально-экономическим положением смягчаются требования, предъявляемые к территориям моногородов и инвестиционным проектам резидентов ТОСЭР.

Как считает начальник управления по работе с монотерриториями и взаимодействию с институтами развития Минпрома Коми Игорь Некрасов, предстоящие изменения законодательства расширят возможности предпринимателей, желающих реализовать инвестиционные проекты на территории моногородов.

В ближайшее время территорию опережающего социально-экономического развития планируется создать в Емве. До конца 2017 года будут сформированы и направлены заявки в Минэкономразвития России на создание их в Воркуте и Жешарте.

*** В Коми есть четыре монопрофильных муниципальных образования: Воркута, Инта, Емва и Жешарт. В утвержденном в феврале 2015 года трехлетнем антикризисном плане говорится, что власти региона с особым пристрастием будут следить, как живут эти населенные пункты. А в марте 2015 года была принята трехлетняя республиканская программа по социально-экономическому развитию моногородов. Она нацелена на сохранение социальной стабильности, улучшение качества городской среды, создание условий для развития, модернизации и диверсификации экономики.

При этом в апреле 2015 года распоряжением российского правительства Воркута, Инта, Жешарт были переведены из третьей категории во вторую, то есть в моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения. Емва из второй категории переместилась в первую – в моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением, в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций.

Информация о том, что из Емвы решили сделать территорию опережающего социально-экономического развития, появилась в феврале 2016 года. Правительство республики приступило к практической подготовке плана по развитию города в Княжпогостском районе, где имеются проблемы с развитием предпринимательства и занятостью населения и нет хорошо проработанных инвестиционных проектов.

В моногородах России, из которых делают территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), устанавливают особый правовой режим ведения предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятной среды для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного развития экономики и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

Таким моногородам предоставляется широкий набор преференции по налоговым платежам и взносам во внебюджетные фонды. Сейчас в реестре зарегистрированы девять ТОСЭР в моногородах, проектами которых предполагается создание к 2026 году более 4700 рабочих мест и привлечение около 29,2 миллиарда рублей.

Фото Елены Кабаковой