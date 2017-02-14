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09:58 Троицко-Печорскому району прописали молочную ферму
Муниципалитету для самообеспечения молоком необходимо построить новый сельхозобъект.
Задачу построить молочную ферму, которая бы смогла самообеспечить район молоком, перед местными властями поставил заместитель председателя правительства республики – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев.
«В северных районах республики не нужно строить крупные комплексы для производства молока, достаточно строить небольшие фермы, чтобы детские сады и больницы района были обеспечены свежим молоком. Для этого администрации района надо искать земли. Под строительство фермы на 200 голов крупного рогатого скота необходимо около 1 тысячи гектаров», - отметил А.Князев.
*** В апреле 2016 года министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми заявило, что в регионе будут созданы условия для повышения самообеспеченности молоком до ста процентов. На тот момент республика обеспечивала себя молоком всего на 24 процента. позже стало известно, что к 2021 году регион должен выйти как минимум на 31,4 процента самообеспечения по молоку, то есть увеличить производство молока до 70 тысяч тонн в год, что на 15 тысяч тонн больше показателей 2016-го.
Чтобы приблизиться к этому результату глава республики Сергей Гапликов увеличил финансирование сельского хозяйства на 95 миллионов рублей на реализацию инвестпроектов по строительству молочных ферм. Планировалось привлекать и дополнительные средства из федерального бюджета. Затем в мае Минсельхоз принял решение оказывать поддержку предприятиям, которые производят больше продукции и укрупненным производствам. Также в регионе возобновили субсидии на приобретение крупного рогатого скота. Было решено искать инвесторов, в том числе для расширения молочного производства. Ачтобы прокормить животных, С.Гапликов предложил вместо борщевика выращивать кукурузу.
В Койгородском районе решили построить два коровника на 300 голов, в Корткеросском районе - ферму на 780 коров, и уже открылся уникальный телятник на 300 голов, в котором телят выпаивает робот. Новый коровник в Прилузском районе хотят заселить заграничными животными. А на месте сгоревшего коровника в усть-куломской деревне построили современную ферму на 200 коров. Кроме того, инвесторы рассматривают Жешарт в качестве площадки для мегафермы с молокозаводом. Есть шансы, что в 2017 году проект начнут реализовывать.
Несмотря на принятые меры и общее замедление темпов роста цен, молоко в 2016 году молоко в среднем по республике подорожало на 1-7 процентов.
Всего в 2016 году в Коми произвели 54,3 тысячи тонн молока, что больше, чем в 2015-м на 0,2 процента. Надой молока на одну корову (без учета данных микропредприятий) составил 4278 килограммов против 4211 килограммов в 2015-м.
Фото с сайта pixabay.com
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