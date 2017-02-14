Троицко-Печорскому району прописали молочную ферму

Задачу построить молочную ферму, которая бы смогла самообеспечить район молоком, перед местными властями поставил заместитель председателя правительства республики – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев.

«В северных районах республики не нужно строить крупные комплексы для производства молока, достаточно строить небольшие фермы, чтобы детские сады и больницы района были обеспечены свежим молоком. Для этого администрации района надо искать земли. Под строительство фермы на 200 голов крупного рогатого скота необходимо около 1 тысячи гектаров», - отметил А.Князев.

*** В апреле 2016 года министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми заявило, что в регионе будут созданы условия для повышения самообеспеченности молоком до ста процентов. На тот момент республика обеспечивала себя молоком всего на 24 процента. позже стало известно, что к 2021 году регион должен выйти как минимум на 31,4 процента самообеспечения по молоку, то есть увеличить производство молока до 70 тысяч тонн в год, что на 15 тысяч тонн больше показателей 2016-го.

Чтобы приблизиться к этому результату глава республики Сергей Гапликов увеличил финансирование сельского хозяйства на 95 миллионов рублей на реализацию инвестпроектов по строительству молочных ферм. Планировалось привлекать и дополнительные средства из федерального бюджета. Затем в мае Минсельхоз принял решение оказывать поддержку предприятиям, которые производят больше продукции и укрупненным производствам. Также в регионе возобновили субсидии на приобретение крупного рогатого скота. Было решено искать инвесторов, в том числе для расширения молочного производства. Ачтобы прокормить животных, С.Гапликов предложил вместо борщевика выращивать кукурузу.

В Койгородском районе решили построить два коровника на 300 голов, в Корткеросском районе - ферму на 780 коров, и уже открылся уникальный телятник на 300 голов, в котором телят выпаивает робот. Новый коровник в Прилузском районе хотят заселить заграничными животными. А на месте сгоревшего коровника в усть-куломской деревне построили современную ферму на 200 коров. Кроме того, инвесторы рассматривают Жешарт в качестве площадки для мегафермы с молокозаводом. Есть шансы, что в 2017 году проект начнут реализовывать.

Несмотря на принятые меры и общее замедление темпов роста цен, молоко в 2016 году молоко в среднем по республике подорожало на 1-7 процентов.

Всего в 2016 году в Коми произвели 54,3 тысячи тонн молока, что больше, чем в 2015-м на 0,2 процента. Надой молока на одну корову (без учета данных микропредприятий) составил 4278 килограммов против 4211 килограммов в 2015-м.

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