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Понедельник, 17 апреля 2017, 11:07
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11:07
Приехавших на вотчину Деда Мороза туристов будут отправлять в финно-угорский этнопарк

Маршрут Великий Устюг – Ыб – Сыктывкар собираются запустить уже в этом году.

На межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» провели переговоры с тремя крупными туроператорами Вологодской области, которые готовы сотрудничать в плане реализации межрегиональных туров по маршруту Великий Устюг - Ыб - Сыктывкар. «В ближайшее время финно-угорским этнопарком будут разработаны конкретные предложения для данных компаний и дальнейшего запуска туров уже в этом году», - приводит слова директора финно-угорского этнопарка Елены Ивановой пресс-служба учреждения.

Идею создания совместного маршрута в рамках проекта «Серебряное ожерелье России» с посещением крупных туристических комплексов - вотчины Деда Мороза и финно-угорского этнопарка поддержал и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, посмотревший на выставке стенд республики Коми.

«Информация о заинтересованности вологодского турбизнеса в таком взаимодействии уже поступала от  представительства Коми в Северо-западном регионе. На текущий момент только в новогодние каникулы вотчину Деда Мороза посещают более шести тысяч человек. По словам вологодских туроператоров, увеличение маршрута в сторону республики будет иметь спрос. С одной стороны, самим туроператорам интересно разнообразить свои услуги, с другой стороны, гости, приезжающие в Великий Устюг со всей страны, хотят посмотреть что-то еще кроме вотчины. Республика Коми для них - идеальный вариант, в том числе в плане транспортной доступности: финно-угорский этнопарк и вотчину Деда Мороза разделяют всего пять часов езды на автотранспорте по хорошей дороге», - отметила Е.Иванова по итогам переговоров.

Сами жители и гости Вологодской области, участники выставки из Ленинградской, Ярославской, Архангельской областей, Карелии и Санкт-Петербурга охотно интересовались возможностью отдыха в Коми: двух-трехдневными этнографическими познавательными, паломническими и детскими турами, турами в Национальный парк «Югыдва» и Печоро-Илычский заповедник.

Летом прошлого года тогда еще временно исполняющий обязанности руководителя Коми Сергей Гапликов предложил сделать в финно-угорском этнопарке резиденцию Снегурочки.

Фото из группы «Финно-угорский Этнопарк» во «ВКонтакте»

«КомиОнлайн»
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КомиВологодская областьВеликий УстюгЫбСыктывкар
Культура
Образ жизни
ТуризммаршрутДед Морозэтнопарк
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