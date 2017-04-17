Депутата Госсовета Коми подозревают в неуплате налогов на 47 миллионов рублей

По сообщению пресс-службы следственного управления СК по Коми, в отношении бывшего генерального директора ООО «Центр Газ», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, руководитель организации уклонился от уплаты в бюджетную систему налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, исчисленных за 2012-2014 годы, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате в бюджетную систему России не поступило денежных средств на общую сумму более 47 миллионов рублей.

По уголовному делу назначена экспертиза. Проводятся иные необходимые следственные действия.

Известно, что в том время фирмой руководил Игорь Завальнев, который сейчас является депутатом Госсовета Коми и секретарем ухтинского отделения партии «Единая Россия».

Фото Владилена Олофинского