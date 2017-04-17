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13:09 Депутата Госсовета Коми подозревают в неуплате налогов на 47 миллионов рублей
Коммерческая деятельность Игоря Завальнева напомнила о себе.
По сообщению пресс-службы следственного управления СК по Коми, в отношении бывшего генерального директора ООО «Центр Газ», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, руководитель организации уклонился от уплаты в бюджетную систему налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, исчисленных за 2012-2014 годы, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате в бюджетную систему России не поступило денежных средств на общую сумму более 47 миллионов рублей.
По уголовному делу назначена экспертиза. Проводятся иные необходимые следственные действия.
Известно, что в том время фирмой руководил Игорь Завальнев, который сейчас является депутатом Госсовета Коми и секретарем ухтинского отделения партии «Единая Россия».
Фото Владилена Олофинского
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