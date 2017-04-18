Средний размер прожиточного минимума в Коми повысили только для жителей северных районов

Согласно постановлению правительства Коми, с 1 апреля 2017 года в регионе установлены новые размеры прожиточного минимума. Правда, изменения коснулись только северной климатической зоны. В южной остались размеры, которые действовали в третьем и четвертом кварталах прошлого года, их не поменяли и в начале 2017-го. Средний размер все также составляет 12128 рублей в месяц.

Последний раз величина прожиточного минимума в целом по республике пересматривалась в июле 2016 года – тогда средний размер был увеличен на 59 рублей.

Прожиточный минимум – довольно емкая социально-экономическая категория, придуманная советскими плановиками и характеризующаяся как минимум жизненных средств, физически необходимый для поддержания жизнедеятельности трудящегося и восстановления его рабочей силы. Этот термин перекочевал и в постсоветский период, который был дополнен такой характеристикой, как стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов. Следует отметить, что именно «вес» потребительской корзины влияет на величину прожиточного минимума, который пересматривается каждый квартал в любом регионе России. Объем потребления тех или иных продуктов питания и непродовольственных товаров, входящих в потребительскую корзину, пересматривается раз в пять лет.

Прожиточный минимум необходим для назначения различных социальных выплат. Например, на него будут опираться при назначении компенсации родительской платы за детский сад.

Группы населения В среднем по Коми (руб.) Природно-климатические зоны северная зона южная зона Все население, в том числе: 12128 13693 11596 Трудоспособное население 12914 14402 12452 Пенсионеры 9827 11017 9536 Дети 12336 14361 11510

В северную природно-климатическую зону входят Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы. Судя по таблице, для всего населения этих муниципалитетов увеличение составило 75 рублей. Больше всего разницу почувствуют пенсионеры – у них сумма выросла на 139 рублей. Прожиточный минимум трудоспособного населения стал больше на 129 рублей, а для детей – на 100 рублей.

В южную зону включены все остальные муниципалитеты республики.

Фото Владилена Олофинского