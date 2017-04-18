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15:29 Средний размер прожиточного минимума в Коми повысили только для жителей северных районов
В остальных муниципалитетах будут действовать прежние суммы.
Согласно постановлению правительства Коми, с 1 апреля 2017 года в регионе установлены новые размеры прожиточного минимума. Правда, изменения коснулись только северной климатической зоны. В южной остались размеры, которые действовали в третьем и четвертом кварталах прошлого года, их не поменяли и в начале 2017-го. Средний размер все также составляет 12128 рублей в месяц.
Последний раз величина прожиточного минимума в целом по республике пересматривалась в июле 2016 года – тогда средний размер был увеличен на 59 рублей.
Прожиточный минимум – довольно емкая социально-экономическая категория, придуманная советскими плановиками и характеризующаяся как минимум жизненных средств, физически необходимый для поддержания жизнедеятельности трудящегося и восстановления его рабочей силы. Этот термин перекочевал и в постсоветский период, который был дополнен такой характеристикой, как стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов. Следует отметить, что именно «вес» потребительской корзины влияет на величину прожиточного минимума, который пересматривается каждый квартал в любом регионе России. Объем потребления тех или иных продуктов питания и непродовольственных товаров, входящих в потребительскую корзину, пересматривается раз в пять лет.
Прожиточный минимум необходим для назначения различных социальных выплат. Например, на него будут опираться при назначении компенсации родительской платы за детский сад.
|
Группы населения
|
В среднем по Коми (руб.)
|
Природно-климатические зоны
|
северная зона
|
южная зона
|
Все население,
в том числе:
|
12128
|
13693
|
11596
|
Трудоспособное население
|
12914
|
14402
|
12452
|
Пенсионеры
|
9827
|
11017
|
9536
|
Дети
|
12336
|
14361
|
11510
В северную природно-климатическую зону входят Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы. Судя по таблице, для всего населения этих муниципалитетов увеличение составило 75 рублей. Больше всего разницу почувствуют пенсионеры – у них сумма выросла на 139 рублей. Прожиточный минимум трудоспособного населения стал больше на 129 рублей, а для детей – на 100 рублей.
В южную зону включены все остальные муниципалитеты республики.
Фото Владилена Олофинского
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