В Сыктывкар переезжает юный лама

Как рассказал «КомиОнлайну» зоотехник Центра экологического образования Александр Силаев, 20 апреля в Сыктывкар из Липецка прибудет шестимесячный самец ламы. Сейчас в центре живет три особи – две самки и самец. Последний уже старше 20 лет. Так как он достиг «пенсионного возраста» и уже не способен давать потомство, на смену ему и решили приобрести новое животное.

По словам А.Силаева, по приезду новичка отправят в карантин, а ближе к лету его, скорее всего, запустят в стадо. «Животные эти спокойные, к стрессам не склонные. Тем более, самец молодой, должен быстро адаптироваться, - рассказал зоотехник. – В природе самцы лам за самок бьются насмерть, ломая друг другу ноги, но в неволе ведут себя спокойнее. Тем более, что наш старичок Грант уже не интересуется дамами – ему важнее съесть какую-нибудь вкусняшку. А новичку еще год-полтора расти до начала репродуктивного периода. Думаем, что конфликты возникать не будут».

На выбор у представителей сыктывкарского центра было два самца – Гарик и Гудвин. Оба имеют темную шерсть и белые мордочки. Кто из них едет в столицу Коми и останется ли у него данная коллегами из Липецка кличка, А.Силаев пока не знает.

*** В 2007 году в зоопарке появился один из самых редких питомцев – носуха. В 2008-м специалисты зверинца выходили редкую птицу – орлана-белохвоста. В 2014 году животных перевели в новые вольеры. Переехали в свежие стены долгожители зоопарка - енотовидные собаки, лиса и зайцы. Больше всего переезда ждала чета белок, которая с трудом переносила жизнь в закрытом пространстве. В уличных вольерах обитают те, кто зимы не боится: зайцы, лисы и белки. Для яка и северных оленей зимние холода приятнее, чем летняя жара. От метелей они могут укрыться в утепленных домиках. А кабану Нюше укрытие не требуется. Гуси тоже до сих пор живут в уличном вольере. Зоотехники заверили, что прогулки необходимы для здоровья птиц. Несмотря на морозоустойчивость, зимой всем животным усиливают рацион.

В 2014 году в сыктывкарском зверинце поселилась зеленая мартышка. В 2015-2016 годах в зоопарке появились амурский полоз Тигра, две особи грифовой черепахи и нильский варан Варя, ранимый дикобраз и своенравный як Гавриил Яковлевич.

Фото с сайта gorod48.ru