Площадь пожара на скважине под Усинском сократили в шесть раз

Как доложил на совещании 20 апреля главе республики Сергею Гапликову генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид, на данный момент в операции по ликвидации последствий аварии задействованы более 200 человек и 94 единицы техники. Личный состав усилен отрядами спасателей из Нарьян-Мара и Краснодара, имеющих опыт работы на таких пожарах. На место аварии доставлено специальное оборудование, которое позволит перейти к активной фазе работ по ликвидации возгорания и глушению скважины. Установить оборудование планируется в ближайшие сутки, завершить работы - в течение двух недель, говорится в сообщени пресс-службы главы Коми.

По его словам, предпринимаются максимальные меры по обеспечению безопасности жителей близлежащих населенных пунктов и участников ликвидационной операции. Проведены работы по усилению грунтовой насыпи. Вокруг территории месторождения установлены три постоянно действующих поста наблюдения, оборудованных газоанализаторами. Круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха, с применением стационарного и мобильного оборудования, также ведется в селе Щельябож. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

С. Гапликов подчеркнул, что основной задачей при ликвидации последствий аварии на нефтяной скважине в Усинском районе является обеспечение безопасности жизни и здоровья людей. В ближайшее время руководитель региона планирует выехать в Усинский район, чтобы на месте ознакомиться с ходом проводимых работ.

Первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Коми полковник Олег Нецкий сообщил, что к настоящему времени предпринимаемые меры позволили уменьшить площадь пожара с 600 до 100 квадратных метров. В наличии имеется вся необходимая спецтехника, в том числе автомобиль газовоздушного тушения, оборудование для противофонтанного тушения и охлаждения технологического оборудования. Приступить к ликвидации возгорания будет возможно после завершения подготовительных работ в рамках плана ликвидации аварии. О.Нецкий также подтвердил, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зарегистрировано.

Руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин доложил, что с населением поддерживается обратная связь и ведутся работы по информированию. В селе Щельябож круглосуточно находится представитель администрации Усинска, который ежедневно выезжает на месторождение для контроля за ситуацией.

Напомним, 10 апреля стало известно о возгорании нефтескважины №2 на месторождении имени Андрея Алабушина. По данным «ЛУКОЙЛ-Коми», это случилось при проведении капитального ремонта скважин подрядчиком – ООО «КомиКуэст Интернешнл». По предварительным данным, причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Погибших и пострадавших не было. Расследование аварии ведет печорское управление Ростехнадзора.

Прокуратура Усинска организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также природоохранного законодательства в деятельности эксплуатирующего скважину предприятия. По итогам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.