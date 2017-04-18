На месторождение в Усинском районе доставлено оборудование для ликвидации возгорания на скважине

В тушении пожара участвуют свыше 200 человек.

Как сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», на месторождение имени А.Алабушина доставлено специально разработанное оборудование, которое позволит перейти к активной фазе по ликвидации возгорания на скважине 2Р.

Предпринимаются максимальные меры безопасности для участников ликвидационной операции и окружающей среды. Проведены работы по усилению грунтовой насыпи вокруг кустовой площадки.

Основные мероприятия по ликвидации возгорания выполняются силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС и оперативных бригад ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Близлежащим населенным пунктам возгорание не угрожает.

В селе Щельябож при помощи специального оборудования – как стационарного, так и мобильного – ведется круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

Напомним, 10 апреля стало известно о возгорании нефтескважины №2 на месторождении имени Андрея Алабушина. По данным «ЛУКОЙЛ-Коми», это случилось при проведении капитального ремонта скважин подрядчиком – ООО «КомиКуэст Интернешнл». По предварительным данным, причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Погибших и пострадавших не было.

Прокуратура Усинска организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также природоохранного законодательства в деятельности эксплуатирующего скважину предприятия. По итогам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Фото с сайта rkomi.ru