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19:14 На месторождение в Усинском районе доставлено оборудование для ликвидации возгорания на скважине
В тушении пожара участвуют свыше 200 человек.
Как сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», на месторождение имени А.Алабушина доставлено специально разработанное оборудование, которое позволит перейти к активной фазе по ликвидации возгорания на скважине 2Р.
Предпринимаются максимальные меры безопасности для участников ликвидационной операции и окружающей среды. Проведены работы по усилению грунтовой насыпи вокруг кустовой площадки.
Основные мероприятия по ликвидации возгорания выполняются силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС и оперативных бригад ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Близлежащим населенным пунктам возгорание не угрожает.
В селе Щельябож при помощи специального оборудования – как стационарного, так и мобильного – ведется круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.
Напомним, 10 апреля стало известно о возгорании нефтескважины №2 на месторождении имени Андрея Алабушина. По данным «ЛУКОЙЛ-Коми», это случилось при проведении капитального ремонта скважин подрядчиком – ООО «КомиКуэст Интернешнл». По предварительным данным, причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Погибших и пострадавших не было.
Прокуратура Усинска организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также природоохранного законодательства в деятельности эксплуатирующего скважину предприятия. По итогам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
Фото с сайта rkomi.ru
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