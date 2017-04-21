Минздрав не откажется от строительства вертолетной площадки в Ухте

Информация о том, что в Коми появится второй вертолет для оказания экстренной медпомощи больным в труднодоступных районах, появилась в прошлом году. Его прибытие ожидается летом этого года. Базироваться Ми-8 будет в Ухте. Для него решили подготовить специальную площадку возле больницы в поселке Шудаяг. Но местные жители выступили против ее строительства. Они хотят, чтобы в целости остался сосновый бор (планируется вырубка около двух гектаров леса), на месте которого построят новый объект, и предлагали использовать площадку, которая уже существует в трех-четырех минутах езды от центра медицины катастроф. Общественники Ухты подготовили обращение к властям об отмене строительства.

Как сообщил 20 апреля журналистам министр здравоохранения республики Дмитрий Березин, та площадка, которую предложили ухтинцы, маленького размера. Она расположена в двух километрах от больницы, и везти оттуда пациента еще займет какое-то время. Также там нет коммуникаций, а чтобы только протянуть линию электропередачи, необходимо затратить 5-8 миллионов рублей.

По словам министра, для новой же площадки придется вырубить деревья на территории 100 на 180 метров. Это не нанесет такого серьезного урона, как полагают местные жители, так как возле больницы расположена массивная лесополоса. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на территорию с высоты. На проект готовы потратить не более 15 миллионов рублей из республиканского бюджета.

Д.Березин уточнил, что сам вертолет будет находиться в аэропорту Ухты. При вызове медики поедут туда, а с пациентом прилетят уже к больнице. Ожидается, что к услугам вертолета врачи будут обращаться 2-3 раза в месяц.

Летный директор «Комиавиатранса» Анатолий Самойлов добавил, что на проектируемой площадке пилоты не будут испытывать трудности, и для совершения взлета или посадки им не будет ничего мешать. Он сказал, что вертолет способен приземлиться и на крышу больницы, но только она должны быть готова выдержать вес в две тонны.

Фото из группы «Авиация Коми»