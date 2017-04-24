Неосторожное курение привело к гибели сыктывкарки

По сообщению главного управления МЧС по Коми, около 10:00 23 апреля в частном деревянном доме по улице Ижемской в Сыктывкаре произошел пожар. В его тушении принимали участие три единицы техники и 16 человек личного состава пожарной охраны. Из горящего дома вынесли женщину с признаками отравления угарным газом. Прибывшие медики не спасли ее жизнь. Пожар ликвидировали на площади 56 квадратных метров в 12:18.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.

Как уточнили «КомиОнлайну» в сыктывкарском отделе следственного управления СК по Коми, потерпевшей оказалась местная жительница 1975 года рождения. По факту смертельного случая проводится проверка.

В Коми за первый квартал этого года произошло 204 пожара, на которых погибли 24 человека, травмировались 20.

Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

Фото ГУ МЧС по Коми