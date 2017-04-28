Раздувать штаты служащих в муниципалитетах Коми больше не будут

В конце марта этого года в Коми была принята республиканская программа оздоровления финансов (оптимизации расходов), рассчитанная на 2017-2019 годы. В ней описывается несколько способов снижения бюджетных расходов, которые, возможно, будут приняты после просчета всех последствий и определения эффективности. Например, могут отказаться от некоторых мер социальной поддержки и государственных услуг, создать объединенные бухгалтерии и ввести кабинетные нормы для чиновников.

В одном из пунктов программы говорится о том, что органы местного самоуправления должны принять решения об установлении запрета на увеличение численности муниципальных служащих.

Такой проект решения уже разработан в Ухте и вынесен на обсуждение депутатов. Заседание состоится 18 мая. В документе говорится, что запрет на увеличение численности муниципальных служащих в городском округе будет действовать за исключением «случаев увеличения численности муниципальных служащих, связанных с выполнением государственных полномочий». Заместитель руководителя администрации Ухты Елена Щелканова пояснила, что этот запрет будет распространяться не только на мэрию, но и на муниципальные учреждения, а заместитель мэра Сергей Соболев сказал «КомиОнлайну», что увеличение числа служащих будет возможно лишь в том случае, если муниципалитету будут переданы дополнительные полномочия.

*** На заседании правительства 27 октября 2016 года глава Коми Сергей Гапликов заявил, что надо разработать стандарт предельной численности сотрудников в органах местного самоуправления. В качестве варианта он предложил привязать количество служащих к численности населения, а также учесть и другие критерии.

Министр финансов Галина Рубцова продолжила его мысль: «Мы считаем, что назрела необходимость проведения реформы на муниципальном уровне в части именно муниципального управления». Она говорила не только о перераспределении полномочий, но и об оптимизации расходов.

В ноябре начальник управления государственной гражданской службы администрации главы республики Елена Макарова сказала, что число муниципальных служащих в регионе постепенно сокращается. Так, на начало 2015 года их насчитывалось 2024 человека, на начало 2016 года – 1968 человек, на 1 октября 2016-го – 1898 человек. В то же время в администрациях городов и районов растет количество работников, которые не являются муниципальными служащими – на 74 человека с начала 2015 года. «Это определенная хитрость органов местного самоуправления. Численность служащих у нас косвенным образом нормируется через нормативы фонда оплаты труда, которые определяет правительство Коми. И органы местного самоуправления принимают решения и переводят некоторые должности в разряд немуниципальных, их число не нормируется», – сказала она.

Это заявление подтверждает и статистика. Так, по данным Комистата, общая численность работников органов местного самоуправления в республике на начало 2016 года составляла 4407 человек, однако к апрелю 2016-го она увеличилась до 4599 человек и потом постепенно начала уменьшаться: до 4587 человек к июлю и до 4532 человек к октябрю прошлого года. Более свежих данных Комистат еще не обнародовал.

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