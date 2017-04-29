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Суббота, 29 апреля 2017, 14:50
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14:50
В Коми в этом году собираются приобрести не менее 30 автобусов на газе

Останутся ли они в Сыктывкаре или их отправят в другие муниципалитеты, неизвестно.

Как рассказал на встрече с главой Коми 28 апреля министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Николай Герасимов, в этом году предполагается приобрести не менее 30 новых экологичных автобусов на газомоторном топливе. Никаких подробностей этой покупки пресс-служба главы не раскрывает, поэтому неизвестно, какой марки будут автобусы, когда они появятся, в какой муниципалитет будут поставлены, на каких условиях заключена сделка и с кем.

Работа по развитию пассажирских автоперевозок с использованием экономичного и экологичного транспорта ведется во взаимодействии с Газпромом. Первые 40 НЕФАЗов на газомоторном топливе для Сыктывкара были закуплены в 2016 году. Они прибыли в столицу Коми в августе. Тогда же открылась обновленная газовая заправка. В первое время автобусы ездили почти по всему городу, выполняя рейсы даже в пригородные поселки. Однако сейчас большинство машин курсируют между Сыктывкаром и Эжвой, редко их можно встретить на маршрутах №№ 1 и 46.

В январе этого года руководитель «САТП №1» заявил, что в этом году в столице Коми появится 50 новых автобусов, но не уточнил, какой марки и на каком топливе они будут ездить.

В марте 2017 года правительство Коми утвердило план мероприятий, направленный на использование газомоторного топлива и развитие газозаправочной инфраструктуры. Дорожная карта рассчитана на 2017-2020 годы, в ней содержатся ранее озвученные цели и задачи: расширение парка автотранспортных средств на газе, развитие газозаправочной инфраструктуры и расширение сети сервисных центров по обслуживанию техники на компримированном природном газе.

Доля «газового» транспорта в общем количестве специализированной техники в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске будет расти на 2 процента каждый год, показатель в 10 процентов будет достигнут в 2020-м. Всего до 2021 года в партнерстве с лизинговыми компаниями будет приобретено более 380 единиц техники. В их число входит не только муниципальный общественный транспорт, но и автобусы и техника, приобретаемые компаниями.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
БизнесЭкология
Социум
транспортАвтобусыперевозки
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