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Среда, 03 мая 2017, 10:05
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10:05
Проверено временем: сыктывкарская поликлиника заказала четыре десятка песочных часов

Несмотря на то что сейчас таймеров огромное множество, медперсонал остается верен традициям.

В конце апреля на сайте госзакупок появилось предложение о закупке 40 песочных часов для нужд центральной поликлиники Сыктывкара. Медучреждению они необходимы для измерения времени в лабораторных и физиопроцедурных кабинетах. Согласно представленному описанию, часы должны состоять из двух стеклянных колб с кварцевым песком и двух подставок. Часы должны быть разными – с интервалом 2, 3, 5 и 10 минут.

За всю партию поликлиника готова заплатить около 8 тысяч рублей: стоимость одних часов варьируется от 187 до 213 рублей.

Центральная поликлиника в месяц размещает несколько заказов, как правило, закупая лекарственные препараты и вакцины. Но среди размещенных лотов встречаются и сопутствующие товары – медучреждению время от времени нужны бумага, клеенка, сушилки для рук, перчатки,

На сайте госзакупок можно найти несколько похожих лотов. Песочные часы в этом году понадобились санаторию в Сочи и медорганизации в Тамбове.

*** В физиотерапии используются специальные процедурные часы, которые обычно помещаются на столе у медсестры. Наиболее часто в физиотерапевтических кабинетах используются электрические часы с сигнализацией. Также существует множество механических таймеров с сигналом (такие часто можно встретить на кухне). Кроме того, таймеры есть почти в каждом современном гаджете. Таким образом, сейчас песочные часы воспринимаются, скорее, как сувенир и символ прошлого, а не рабочий прибор.

Фото с сайта pixabay.com

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КомиСыктывкар
Общество
Социум
здравоохранениеМедицина
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