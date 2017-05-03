Проверено временем: сыктывкарская поликлиника заказала четыре десятка песочных часов

В конце апреля на сайте госзакупок появилось предложение о закупке 40 песочных часов для нужд центральной поликлиники Сыктывкара. Медучреждению они необходимы для измерения времени в лабораторных и физиопроцедурных кабинетах. Согласно представленному описанию, часы должны состоять из двух стеклянных колб с кварцевым песком и двух подставок. Часы должны быть разными – с интервалом 2, 3, 5 и 10 минут.

За всю партию поликлиника готова заплатить около 8 тысяч рублей: стоимость одних часов варьируется от 187 до 213 рублей.

Центральная поликлиника в месяц размещает несколько заказов, как правило, закупая лекарственные препараты и вакцины. Но среди размещенных лотов встречаются и сопутствующие товары – медучреждению время от времени нужны бумага, клеенка, сушилки для рук, перчатки,

На сайте госзакупок можно найти несколько похожих лотов. Песочные часы в этом году понадобились санаторию в Сочи и медорганизации в Тамбове.

*** В физиотерапии используются специальные процедурные часы, которые обычно помещаются на столе у медсестры. Наиболее часто в физиотерапевтических кабинетах используются электрические часы с сигнализацией. Также существует множество механических таймеров с сигналом (такие часто можно встретить на кухне). Кроме того, таймеры есть почти в каждом современном гаджете. Таким образом, сейчас песочные часы воспринимаются, скорее, как сувенир и символ прошлого, а не рабочий прибор.

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