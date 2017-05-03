В Воркуте прекращено дело об убийства 12-летнего школьника

Как ранее сообщалось, 3 февраля 2017 года 12-летний подросток с привлечением 11-летнего приятеля убил сверстника. Все трое мальчиков учились в школе №43 поселка Елецкий. По официальной версии, причиной трагедии стали «межличностные конфликты между подростками и сложившиеся между ними неприязненные отношения».

В ходе расследования было установлено, что подростки заранее спланировали убийство, выманили 12-летнего мальчика в безлюдное место, где в ходе драки старший нападавший нанес ему многочисленные удары ножом в различные части тела, от которых тот скончался на месте. После этого нападавшие закопали тело в снегу, где его нашли спустя два дня.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Коми, так как подростки не достигли 14-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность за убийство, принято решение о прекращении уголовного дела.

Вместе с тем, в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних Воркуты направлены материалы уголовного дела для решения вопроса о направлении в суд ходатайства о помещении подростков в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. После убийства подростки с родителями жили за пределами поселка, дети находились на домашнем обучении.

Кроме того, следователи назвали профилактическую работу в школе №43 ненадлежащей. В следственном управлении отмечают, что директор школы, которой было достоверно известно о наличии конфликта между подростками, не предприняла должных мер по его своевременному урегулированию, а также не организовала надлежащей индивидуальной профилактической работы с детьми.

Например, 1 февраля на уроке, который вела директор, в момент, когда она вышла из класса, 12-летний подросток угрожал ножом потерпевшему, о чем тот рассказал педагогу, когда она вернулась. Однако женщина не сообщила об этом в правоохранительные и иные органы и родителям.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото с сайта komi.kp.ru