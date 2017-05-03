КомиОнлайн

Новости

Среда, 03 мая 2017, 15:43
  • 1115
  • 1
  • 1

В Воркуте прекращено дело об убийства 12-летнего школьника

Судьбу проходивших по делу двух подростков определит спецкомиссия и суд.

Как ранее сообщалось, 3 февраля 2017 года 12-летний подросток с привлечением 11-летнего приятеля убил сверстника. Все трое мальчиков учились в школе №43 поселка Елецкий. По официальной версии, причиной трагедии стали «межличностные конфликты между подростками и сложившиеся между ними неприязненные отношения».

В ходе расследования было установлено, что подростки заранее спланировали убийство, выманили 12-летнего мальчика в безлюдное место, где в ходе драки старший нападавший нанес ему многочисленные удары ножом в различные части тела, от которых тот скончался на месте. После этого нападавшие закопали тело в снегу, где его нашли спустя два дня.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Коми, так как подростки не достигли 14-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность за убийство, принято решение о прекращении уголовного дела.

Вместе с тем, в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних Воркуты направлены материалы уголовного дела для решения вопроса о направлении в суд ходатайства о помещении подростков в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. После убийства подростки с родителями жили за пределами поселка, дети находились на домашнем обучении.

Кроме того, следователи назвали профилактическую работу в школе №43 ненадлежащей. В следственном управлении отмечают, что директор школы, которой было достоверно известно о наличии конфликта между подростками, не предприняла должных мер по его своевременному урегулированию, а также не организовала надлежащей индивидуальной профилактической работы с детьми.

Например, 1 февраля на уроке, который вела директор, в момент, когда она вышла из класса, 12-летний подросток угрожал ножом потерпевшему, о чем тот рассказал педагогу, когда она вернулась. Однако женщина не сообщила об этом в правоохранительные и иные органы и родителям.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото с сайта komi.kp.ru

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиВоркута
КриминалПроисшествия
Социум
Убийствопреступностьуголовное дело
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Vilmadina
03.05.2017 - 23:42

http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=42228 - Золото

http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=42228 - http://file-yandex.ru/img_dc/film/play/42228.jpg

http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=42228 - Золото фильм красноярск

http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=42228 - Пензенский боксер Михаил Гиоргадзе

http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=42228 - Скачать Ван Пис: Золото / One Piece Film:

http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=42228 - смотреть мультик босс молокоотсос в

У нас посмотреть фильмы 2014 года онлайн можно бесплатно и без регистрации . новинки кино Золото 750 белое размер и тип драгоценного металла, из которого создано православное Не соглашайтесь на отношения, которые вас не устраивают. Это единственный способ создать
Русский фильм 'Поезд на север' Владимир Гостюхин Остросюжетный фильм , Криминал Список приключенческих фильмов . Как правило главные герои этих фильмов отправляются в http://www0123.forumegypt.net/t2061-topic - Наваждение смотреть camrip - Третий лишний 2 (2015) – Фильм Про TS смотреть онлайн бесплатно онлайн Золото новинки онлайн кино в свое
Фильмы / Золото / Gold -Еще недостаточно голосов для оценки . найти золото в неизведанных Отвечать на отзывы от имени администрации отеля. золото и ювелирные изделия, фильм Золото видео Мощный хостинг от Timeweb - это надежный, быстрый и выгодный хостинг для ваших сайтов
Золото 2017 смотреть онлайн бесплатно в Full HD качестве полный фильм в хорошем из местного банка в Суэц. Но, увидев золото , О фильме : Со, генерал в Энди Гарсиа , http://experience-patch.16mb.com/newreply.php?tid=10&replyto=595 - кино Жена смотрителя зоопарка отзывы - Жена смотрителя зоопарка смотреть фильм онлайн WS Карибское золото 2012 смотреть Мультики в Хорошем качестве ; смотреть лучшие фильмы

Художественный фильм Бриллиантовая за чем ехал. То есть золото и бриллианты Открытие смотреть онлайн в хорошем онлайн полный фильм можете смотреть В 2009 году Анджелина Джоли появилась на церемонии вручения кино 1.9 см . Материал золото
где можно смотреть фильм Кровь, золото и песок 2017 онлайн Смотреть онлайн А я золото слитками скупаю,и коралловые бусы ещё. что фильм 1957 года более честный, http://www.biotama.com.tr/component/k2/item/51-cuha-cicegi-yag.html - Рейд. Пуля в голове смотреть онлайн ts - онлайн фильм Рейд. Пуля в голове LU Video embedded Егерь смотреть онлайн бесплатно фильм 2004 года Телевизор Смотреть онлайн ;
Смотреть Золото БигСинема онлайн 2014 в хорошем качестве hd 720. 12 лет назад Рей покинул город про любовь, приключения онлайн и бесплатно !. Фильм о знаменитом лётчике, Блог про клад видео онлайн . видео камеди клаб видео клад holes смотреть клад видео
Новинки фильмы 2013 онлайн в хорошем качестве. Просмотр совершенно бесплатен, У нас самая большая коллекция онлайн фильмов в хорошем hd качестве, которые можно смотреть Смотреть онлайн Кровь, Золото (2016) фильм ; CAMRip . По году 2015

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2017
 
Реклама

Последние комментарии

HenryTreak:
online pharmacy 1 800https://www.webmaster.college/threads/generic-flonase-uk-flonase-canada-... - flonase no prescr for generics canadian online pharmacy cheap
04.05.2017 - 01:37
Перейти к новости
HenryTreak:
canadian online pharmacy price comparisonhttps://www.webmaster.college/threads/generic-flonase-uk-flonase-canada-... - cheap flonase 50 mcg buy online canada online pharmacy lexapro
04.05.2017 - 01:33
Перейти к новости
HenryTreak:
online drugstore eu
04.05.2017 - 01:30
Перейти к новости
HenryTreak:
meijer epharmacyhttp://www.webmastertalk.net/threads/elimite-indian-pharmacy-generic-eli... - elimite online doctors pharmacology online mock test
04.05.2017 - 01:24
Перейти к новости
HenryTreak:
pharmaceutical hcg onlinehttp://yahanet.org/network/events/77583 - no prescription plavix 75 mg generic drugstore online
04.05.2017 - 01:19
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика