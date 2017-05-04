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Четверг, 04 мая 2017, 09:43
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09:43
Новые самолеты и маршруты, учебный центр и центр техобслуживания: как будут делать «Комиавиатранс» прибыльным

На поддержку региональной авиации в 2017 году потратят 250 миллионов рублей из бюджета.

Акционерное общество «Комиавиатранс» в 2015 году получила чистый убыток в размере 152,2 миллиона рублей, в то время как в 2014-м у компании была чистая прибыль в 2,4 миллиона. Бухгалтерскую отчетность за 2016-й эмитент еще не опубликовал, но, скорее всего, предприятие так и не смогло выйти в прибыль.

В правительстве мечтают вывести компанию на безубыточность в этом году. Такие планы подтвердил глава Коми Сергей Гапликов на встрече с профсоюзами 3 мая. По его словам, ежегодно в бюджете закладывается более 200 миллионов рублей на поддержку региональной авиации. В этом году на эти цели выделено более 250 миллионов рублей.

«Комиавиатранс» сохранен как региональное предприятие и постепенно выходит на безубыточный уровень. Да, сложности есть и будут, но мы будем делать все, чтобы предприятие было на плаву, модернизировать технику, работать с инвесторами, выходить на новые рынки и развиваться, – приводит слова С.Гапликова пресс-служба главы республики. – Главные задачи сегодня: погасить имеющуюся задолженность по лизингу и сохранить авиапарк. В перспективе создать сертифицированный центр по обслуживанию самолетов в Сыктывкаре и уйти от необходимости пустых перегонов бортов в другие города, создать учебный центр подготовки летного состава».

На совещании прозвучали планы по увеличению количества бортов и расширению сетки полетов как внутри региона, так и на межрегиональных и международных маршрутах. В марте этого года стало известно, что шестой самолет Embraer для «Комиавиатранса» задерживается в Португалии. При этом ранее заявлялось, что Коми собирается купить четыре самолета Sukhoi Superjet 100 и девять Embraer (модель не уточнялась). Что касается введения новых направлений, то «Комиавиатранс» допустили к полетам в Азербайджан и Казахстан.

В настоящее время прорабатываются варианты вхождения в состав учредителей компании нового стратегического партнера и оказания поддержки по обеспечению летной и наземной деятельности. Скорее всего, это будет Кировская область – предварительная договоренность уже достигнута. В правительстве Коми не исключают, что в создании межрегиональной авиакомпании поучаствуют и другие российские регионы.

С.Гапликов также напомнил, что три республиканских аэропорта (воркутинский, усинский и ухтинский) входят в федеральную программу развития транспортной системы. Общий объем финансирования работ по их реконструкции оценивается в 6 миллиардов рублей. При этом только два аэропорта в республике приносят прибыль, и у региона не хватает средств даже на разработку проектов по реконструкции аэропортов.

«Мы будем продолжать работу, чтобы проводить реконструкцию аэропортов Республики Коми как в рамках федеральной программы, так и с привлечением инвестиций крупнейших компаний, работающих на территории региона. Предварительные договоренности в этом направлении есть, работа продолжается», – тем не менее заявил С.Гапликов.

*** АО «Комиавиатранс» создано в 1998 году на базе государственного авиационного предприятия «Комиавиа». Парк воздушных судов авиапредприятия состоит из 32 вертолетов Ми-8 различных модификаций (Ми-8МТВ, Ми-8АМТ, Ми-8Т), 33 вертолетов Ми-2, 4 самолетов L-410 и 5 самолетов Embraer ERJ-145. Уставной капитал – 709 миллионов 641 тысяча рублей, разделенный на 709641 обыкновенную именную акцию номиналом 1000 рублей каждая. Единственный акционер – Республика Коми в лице министерства имущественных и земельных отношений.

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