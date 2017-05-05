- 319
- 0
- 2
13:14 Судья Верховного суда Коми взял самоотвод по делу об отмене компенсаций за детсады
Поводом стало то, что ребенок судьи посещает дошкольное учреждение.
Судья Верховного суда Коми Евгений Костенко, рассматривавший иск об отмене республиканского закона №144, 5 мая заявил о самоотводе, сообщает «7x7».
Будет назначен новый судья, дело будет рассматриваться с самого начала. Поводом для самоотвода стало то, что у председательствующего судьи ребенок ходит в детский сад. Истец Роман Койдан и защита поддержали ходатайство судьи.
По словам юриста, информация о семейном положении судьи у него была еще к первому заседанию, и уже тогда ходили разговоры, что дело затрагивает и его права и интересы и будет вынесено положительное решение.
«Время не было потеряно. Я приобщил большое количество доказательств и обоснований исков. Но мотивированное возражение и отзывы от Государственного Совета и главы я получил только вчера, мало было времени изучить позицию стороны. Вряд ли можно было завершить рассмотрение дела сегодня. Будет новый судья, это даст больше времени на подготовку, я дополню исковое заявление и мотивировку», – прокомментировал Р.Койдан.
На судебное заседание пришли родители-активисты Сыктывкара, в том числе мама с маленьким ребенком, трое представителей главы республики и представитель Госсовета Коми.
Напомним, Р.Койдан подал иск об отмене республиканского закона, вводящего ограничения на выплату компенсаций родительской платы за детский садик. Верховный суд Коми в апреле вынес определение о привлечении к участию в деле главы республики Сергея Гапликова. «Закон об отмене компенсаций на детей – это была его инициатива, и под законом подпись главы Коми. Его права затрагиваются судебным процессом. Уверен, что сам лично «достопочтенный» на судебный процесс не явится, заставив отдуваться целую армию представителей. Но, так или иначе, пусть и через представителей, Гапликову можно будет задать вопросы. А они у меня имеются», – написал на своей странице в соцсети Р.Койдан.
*** C 1 февраля 2017 года в Коми компенсацию родительской платы за посещение детского сада предоставляют с учетом критерия нуждаемости. По сути, лишились выплаты семьи с большим доходом. Для назначения компенсации от родителей детей требуется подтвердить свои доходы справками формы 2-НДФЛ. К 3 марта более 6600 семей по всей республике обратились за компенсацией. К моменту принятия закона предполагалось, что выплат лишатся около 10 тысяч семей из почти 52 тысяч.
Необходимость сообщать о своих доходах вызвала у жителей региона недовольство. Поэтому еще в начале февраля жители Коми начали собирать голоса за отмену закона (на момент подготовки статьи было собрано 7358 из 7500). В марте несколько десятков родителей с детьми в колясках и санках вышли на Комсомольскую площадь Ухты, чтобы высказать свое несогласие с принятым законом. Они собрали больше 200 подписей за его отмену.
В Сыктывкаре и Ухте 1 мая активные родители присоединились к первомайским шествиям с требованием отменить закон, а 3 мая подобная акция состоялась в Печоре.
И в Ухте, и в Сыктывкаре родители, кроме прочего, призывали горожан подержать судебный иск, который подал правозащитник Р.Койдан.
Фото со страниц Оксаны Хариновой, Мы Мы во «ВКонтакте»
Поиск работы
Банк Советский (Сыктывкар)
BURGER KING RUSSIA (Сыктывкар)
Банк Советский (Сыктывкар)
Искать вакансии
Комментарии
Добавить комментарий