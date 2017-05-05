Судья Верховного суда Коми взял самоотвод по делу об отмене компенсаций за детсады

Судья Верховного суда Коми Евгений Костенко, рассматривавший иск об отмене республиканского закона №144, 5 мая заявил о самоотводе, сообщает «7x7».

Будет назначен новый судья, дело будет рассматриваться с самого начала. Поводом для самоотвода стало то, что у председательствующего судьи ребенок ходит в детский сад. Истец Роман Койдан и защита поддержали ходатайство судьи.

По словам юриста, информация о семейном положении судьи у него была еще к первому заседанию, и уже тогда ходили разговоры, что дело затрагивает и его права и интересы и будет вынесено положительное решение.

«Время не было потеряно. Я приобщил большое количество доказательств и обоснований исков. Но мотивированное возражение и отзывы от Государственного Совета и главы я получил только вчера, мало было времени изучить позицию стороны. Вряд ли можно было завершить рассмотрение дела сегодня. Будет новый судья, это даст больше времени на подготовку, я дополню исковое заявление и мотивировку», – прокомментировал Р.Койдан.

На судебное заседание пришли родители-активисты Сыктывкара, в том числе мама с маленьким ребенком, трое представителей главы республики и представитель Госсовета Коми.

Напомним, Р.Койдан подал иск об отмене республиканского закона, вводящего ограничения на выплату компенсаций родительской платы за детский садик. Верховный суд Коми в апреле вынес определение о привлечении к участию в деле главы республики Сергея Гапликова. «Закон об отмене компенсаций на детей – это была его инициатива, и под законом подпись главы Коми. Его права затрагиваются судебным процессом. Уверен, что сам лично «достопочтенный» на судебный процесс не явится, заставив отдуваться целую армию представителей. Но, так или иначе, пусть и через представителей, Гапликову можно будет задать вопросы. А они у меня имеются», – написал на своей странице в соцсети Р.Койдан.

*** C 1 февраля 2017 года в Коми компенсацию родительской платы за посещение детского сада предоставляют с учетом критерия нуждаемости. По сути, лишились выплаты семьи с большим доходом. Для назначения компенсации от родителей детей требуется подтвердить свои доходы справками формы 2-НДФЛ. К 3 марта более 6600 семей по всей республике обратились за компенсацией. К моменту принятия закона предполагалось, что выплат лишатся около 10 тысяч семей из почти 52 тысяч.

Необходимость сообщать о своих доходах вызвала у жителей региона недовольство. Поэтому еще в начале февраля жители Коми начали собирать голоса за отмену закона (на момент подготовки статьи было собрано 7358 из 7500). В марте несколько десятков родителей с детьми в колясках и санках вышли на Комсомольскую площадь Ухты, чтобы высказать свое несогласие с принятым законом. Они собрали больше 200 подписей за его отмену.

В Сыктывкаре и Ухте 1 мая активные родители присоединились к первомайским шествиям с требованием отменить закон, а 3 мая подобная акция состоялась в Печоре.

И в Ухте, и в Сыктывкаре родители, кроме прочего, призывали горожан подержать судебный иск, который подал правозащитник Р.Койдан.

Фото со страниц Оксаны Хариновой, Мы Мы во «ВКонтакте»