Троянская коляска: родители Сыктывкара и Ухты на Первомае требовали отмены 144-го закона

На странице пользователя «Мы Мы» во «ВКонтакте» сообщается, что 1 мая активисты «движения мамочек» в Сыктывкаре, возмущенные принятием республиканского закона №144 [ограничивавшего выплату компенсаций родительской платы за садик], прошлись в общей колонне первомайского шествия трудовых коллективов.

«Подав заявку профсоюзам, мы были с радостью зачислены в колонну, но и были вычеркнуты из списка на следующие сутки. Видимо дошел до профсоюзов слух о нашей акции «Троянская коляска», – говорится в сообщении. – Пройдя по козьим тропам знакомств, мы все же опять были включены, но опять услышали отказ уже перед самим шествием. Недолго думая, активисты примкнули к общей колонне, не спрашивая разрешений, в качестве трудящихся граждан со своей гражданской позицией за отмену 144-го закона».

Завершив шествие на Театральной площади, активисты раздали листовки, в которых говорилось о том, что закон о введении критерия нуждаемости привел к росту платы за садик. «В некоторых городах и районах (где нет муниципальных льгот) для многодетных семей стоимость составила более 10 тысяч рублей, что при нынешнем уровне жизни является значительной суммой для большинства, – говорится в листовке. – Инициация данного закона, вышедшего на фоне недавнее «социально-ориентированной» кампании главы, создания должностей для близкого круга лиц, увеличения числа оплачиваемых депутатов и других отягчающих факторах, спровоцировала массовое недовольство граждан и рост протестных настроений. Однако со стороны региональных властей реакции так и не последовало».

На первомайском шествии активистки встретили зампреда Госсовета Коми Валентину Жиделеву: «Для нее это было явной неожиданностью, и она баррикадировалась общим чиновничьим сленгом. В итоге она предложила активистам встретиться 2 мая в 09:00 в Госсовете. Предложение ее приняли, но предупредили о том, что будем добиваться полной отмены закона».

Подобная акция состоялась и в Ухте. Оксана Харинова на своей странице во «ВКонтакте» написала, что в городе, несмотря на предупреждение администрации и отказы в разрешении, родители также провели свою акцию за отмену 144-го республиканского закона. «Подготовка была непростой. Наши люди реально запуганы, многие – бюджетники и работники организаций. Для них выход с протестом чреват последствиями. Но благодаря нашим активисткам-мамочкам, сумевшим донести до граждан правильность выбранной позиции и тактики, наша акция состоялась. Мы смогли смело пройти в колонне коммунистов, неся шары с наклейками и плакаты, – рассказала она. – Не обошлось и без мелких эксцессов. К одному участнику подошел полицейский с требованием снять плакат с коляски, на котором красовался лозунг «Труд, май, достаток в каждую семью». Чем так смутил стража порядка слоган? Достаток? Видимо, да. Желание жить в достатке в нашей стране становится уже чем-то опасным. Своими драконовскими законами власть, не задумываясь о гражданах, нагло обворовывает их. Раздув штат чиновников, которых нужно содержать на что-то, вытаскивают последние деньги из наших карманов. Здорово придумали – сэкономить на детях! Браво! А мы, по их мнению, должны молчать».

И в Ухте, и в Сыктывкаре родители призывали горожан подержать судебный иск, который подал правозащитник Роман Койдан. Он требует отменить 144-й закон, который, по его мнению, противоречит федеральному.

Верховный суд Коми в апреле вынес определение о привлечении к участию в деле главы республики Сергея Гапликова. «Закон об отмене компенсаций на детей – это была его инициатива, и под законом подпись главы Коми. Его права затрагиваются судебным процессом. Уверен, что сам лично «достопочтенный» на судебный процесс не явится, заставив отдуваться целую армию представителей. Но, так или иначе, пусть и через представителей, Гапликову можно будет задать вопросы. А они у меня имеются», – написал на своей странице в соцсети Р.Койдан.

Главу региона (или его представителей) пригласили в суд 5 мая. По некоторым данным, в Печоре 3 мая также состоится акция за отмену республиканского закона №144.

*** C 1 февраля 2017 года в Коми компенсацию родительской платы за посещение детского сада предоставляют с учетом критерия нуждаемости. По сути, лишились выплаты семьи с большим доходом. Для назначения компенсации от родителей детей требуется подтвердить свои доходы справками формы 2-НДФЛ. К 3 марта более 6600 семей по всей республике обратились за компенсацией. К моменту принятия закона предполагалось, что выплат лишатся около 10 тысяч семей из почти 52 тысяч.

Необходимость сообщать о своих доходах вызвала у жителей региона недовольство. Поэтому еще в начале февраля жители Коми начали собирать голоса за отмену закона (на момент подготовки статьи было собрано 7358 из 7500). В марте несколько десятков родителей с детьми в колясках и санках вышли на Комсомольскую площадь Ухты, чтобы высказать свое несогласие с принятым законом. Они собрали больше 200 подписей за его отмену.

Фото и видео со страниц Оксаны Хариновой, Мы Мы во «ВКонтакте»