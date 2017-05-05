Парковка или сквер: мэрия Сыктывкара предложила арендатору земли в Орбите расторгнуть договор

Администрация Сыктывкара направило письмо в компанию «Ассорти Плюс», которая арендует участок под строительство парковки в микрорайоне Орбита, в котором просит расторгнуть договор в двустороннем порядке. Об этом на встрече с представителями инициативной группы местных жителей 5 мая рассказал мэр Валерий Козлов.

Он отметил, что администрация и совет города поддерживают инициативу горожан. Поэтому, после расторжения договора земля перейдет в муниципальную собственность. Затем мэрия выйдет на совет города с инициативой перевести участок из земель под жилую застройку в земли скверов и парков. А далее встанет вопрос о благоустройстве участка – подготовка проекта, сметы и поиск источников финансирования.

«Если «Ассорти Плюс» откажется расторгнуть договор добровольно, мы готовы добиваться этого через суд», – сказал В.Козлов, но не уточнил, на каких основаниях.

Ответить на письмо компания должна в течение месяца, но градоначальник заверил, что администрация постарается получить ответ уже после 9 мая.

В.Козлов подчеркнул, что мэрия не предлагает обмен одного участка на другой – по закону, чтобы получить другую землю в аренду, «Ассорти Плюс» должна будет участвовать в торгах на общих правах.

«Что касается треугольного участка поблизости со спорным, вопрос о строительстве стоянки там сложный. Его нужно согласовывать с ГИБДД – не будет ли проблем с заездом и выездом в часы, когда дороги на этом отрезке достаточно нагружены», – добавил В.Козлов.

По примерным подсчетам, все процедуры, даже в случае мирного расторжения договора, удастся завершить только к концу лета – началу осени. Следовательно, сами работы по обустройству сквера можно будет начать лишь в следующем году. Но, по мнению главы администрации, это время для детальной проработки проекта, с учетом мнения горожан.

По словам членов инициативной группы (на нее пригласили восемь представителей), они ожидали, что на этом собрании их оповестят о том, что контракт уже находится в стадии расторжения: «После заявлений главы Коми мы рассчитывали, что все поймут его «знаки» и начнут действовать активнее, как это было в случае с застройкой на Свободы, 25. Теперь будем следить за развитием событий. Надеемся на лучшее, но, скорее всего, все упрется в затянутые судебные разбирательства», – высказались они.

Пока вопрос с переводом земель в муниципальную собственность не решился, вокруг арендованного под стоянку участка будет и дальше стоять забор. В письме «Ассорти Плюс» администрация попросила в случае согласия убрать забор и технику. Но просьб рекультивировать участок не высказывала. «Вопрос не так прост: предприниматель долгое время платил аренду, имел какие-то проекты, планы на этот участок. И теперь все зависит от его доброй или недоброй воли», – подытожил В.Козлов и поблагодарил активных жителей Орбиты за их неравнодушие и позицию.

*** С конца 2016 года в Сыктывкаре ходят слухи о том, что на участке вблизи перекрестка улиц Тентюковской и Петрозаводской планируется строительство гостевой парковки, а затем и многоэтажного дома. Активные жители соседних домов выяснили, что арендатором территории в более чем 9 тысяч квадратных метров является компания «Ассорти Плюс». Она действительно планирует построить на этом месте гостевую парковку. Данные о строительстве жилого комплекса на этом месте не подтвердились.

Весной 2017 года участок обнесли забором. Начались работы по обустройству парковки. Жители соседних домов активизировались: несколько раз они встречались на улице, чтобы высказать свой протест и собрать подписи в пользу появления на этом месте сквера, где можно было бы погулять с детьми и отдохнуть взрослым.

А 26 апреля жителей Орбиты пригласили на встречу с представителями совета города, мэрии и застройщика. Народ высказался против появления парковки – они уверены, что жильцы ближайших домов не станут оставлять там свои автомобили. Большинство поддержало идею появления сквера, некоторые высказались за создание социальных объектов.

Представитель «Ассорти Плюс» отметил, что компания честно выполняет все условия договора аренды, а народ подталкивает администрацию к нарушению закона, требуя расторгнуть контракт и отказаться от проекта, который включен в план развития города.

Эти доводы показались собравшимся неубедительными. По итогам встречи жители Орбиты потребовали перевести участок из земель под жилую застройку в земли, отведенные для скверов (чтобы гарантированно избежать появления на этом месте многоэтажки), обязать «Ассорти Плюс» восстановить уже перекопанный участок и включить эту территорию в программу благоустройства.

Глава Коми Сергей Гапликов 3 мая высказался в поддержку горожан и их инициативы построить на этом участке зону отдыха для людей всех возрастов. После этого администрация города пригласила горожан на встречу 5 мая.

Фото Елены Кабаковой, из группы «Орбита против строительства» во «ВКонтакте», с сайта google.ru/maps