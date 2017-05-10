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Среда, 10 мая 2017, 16:44
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Суд признал организатора народного схода 26 марта в Сыктывкаре нарушителем закона

Его приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей.

В Сыктывкаре, как и в сотне других городов России и Европы, 26 марта состоялся народный сход против коррупции. Толчком к массовому недовольству населения стал выход фильма Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». В нем рассказывается о «тайной империи» премьер-министра страны Дмитрия Медведева, который, предположительно, владеет крупной недвижимостью, виноградниками и яхтами. Также создатели фильма подозревают Д.Медведева во взяточничестве.

Формальным организатором митинга в столице Коми выступил горожанин Анатолий Мишарин. По его словам, он нашел во «ВКонтакте» группу, в которой жители столицы договаривались о выходе на митинг против коррупции (впоследствии сообщество по неизвестным причинам было заблокировано). Никто не хотел брать на себя ответственность за официальную подачу бумаг и согласование мероприятия. «Заняться организацией было некому. Так как я имею кое-какую судебную практику, то решил взять это на себя», – рассказал сыктывкарец.

После начала мероприятия А.Мишарина посадили в полицейскую машину (сопротивления он не оказывал) и задержали по части 1 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Затем его вызвали в суд. Первое заседание было назначено на 24 апреля, но оно было перенесено, так как присутствовать не мог представляющий А.Мишарина юрист – правозащитник Эрнест Мезак.

За день до суда, 9 мая, А.Мишарин распространил сообщение, в котором приглашал всех желающих поприсутствовать на заседании. По его словам, это показательное дело, которое покажет, насколько суд готов защищать свободы гражданина (на мирное собрание и на изъявление политической воли) и Конституцию.

Выступая перед судьей, горожанин напомнил, что право на мирное собрание граждан закреплено в Конституции, гарантом которой выступает президент страны. «Но что происходит сегодня? Меня осуждают за мою свободу, и моей виной признается реализация моего конституционного права на мирное собрание граждан, - сказал он. – Я считаю, что не виноват перед Конституцией России. Как гражданин, я сделал все для осуществления своих обязанностей по организации мирного собрания, и я не могу нести ответственности за то, на что не могу повлиять, так как не уполномочен на это законом. А те, кто обязан этим заниматься, бездействовали в тот день и даже препятствовали реализации наших прав. То есть посягнули на свободу граждан, за которую отдавали жизни наши предки».

Несмотря на призывы, суд признал митинг несогласованным, а А.Мишарина – виновным в его организации. Его приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей в пользу государства (статья предусматривает наказание в виде штрафа от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ).

«Я предполагал, что решение будет именно таким. Доверия к судебной власти у меня не было. Это конвейер: насколько бы мы ни были правы, нас не услышат, - прокомментировал приговор активист. – Но мы продолжим бороться и обжалуем решение в Верховном суде».

Ранее А.Мишарин рассказывал о том, что подал в суд иск на администрацию Сыктывкара, ссылаясь на то, что мэрия препятствовала проведению мирного народного схода. По его мнению, чиновники нарушили статью 5.38. Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании»). За это должностных лиц могут наказать штрафом от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Но суд иск не принял. Поэтому А.Мишарин подал два заявления по этому вопросу – в прокуратуру и полицию города.

«Мне на это ничего не ответили. Скорее всего, там ждут решения суда, чтобы использовать его как повод для отказа в возбуждении дела», - считает он.

Фото Елены Кабаковой

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
митингКоррупциязаконштраф
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