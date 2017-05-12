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12:39 Кто по МРОТ: в Коми 25 организаций официально отказались повышать «минималку»
Малый бизнес и предприниматели проигнорировали желание властей увеличить зарплаты работникам.
Правительство Коми, Федерация профсоюзов республики и региональный союз промышленников и предпринимателей 28 декабря 2016 года подписали соглашение о повышении минимального размера оплаты труда дважды в течение 2017 года.
Так, с 1 января МРОТ по южной природно-климатической зоне составляет 8100 рублей в месяц, по северной – 9300 рублей в месяц. С 1 июля сумма в южных муниципалитетах увеличится до 8700 рублей, в северных – до 10000 рублей. В целом по России размер минимальной зарплаты равняется 7800 рублям.
В правительстве считают это достижением. Об этом говорили глава региона Сергей Гапликов, выступая с докладом перед депутатами Государственного Совета Коми в феврале, и министр экономики Марина Анисимова на совместной коллегии трех ведомств в апреле.
Однако не все предприятия, организации, учреждения и органы власти в Коми повысили «минималку».
Требование о повышении МРОТ действует для органов государственной власти Коми, бюджетных учреждений, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, унитарных предприятий. Положения трехстороннего документа обязательны для работодателей, которые являются членами союза промышленников и предпринимателей.
Как сообщили «КомиОнлайну» в министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми, на момент подписания соглашения в СПП состояло 72 организации, в том числе 24 малых, 13 средних предприятий и 2 индивидуальных предпринимателя. К 28 апреля число членов СПП сократилось до 70, из союза вышли одно малое и одно среднее предприятие. Сколько работников трудится в организациях, которые входят в СПП, в министерстве не знают. Нет этих данных и на сайте союза, хотя и приводится реестр членов, среди которых основные предприятия региона: «Монди СЛПК», «Воркутауголь», «Газпром трансгаз Ухта», «Комиэнерго», «Комитекс», «Комиавиатранс», «Комиавтотранс», «Горстрой», «Автодор», «Стройком», «Лузалес», «Сыктывкарский ЛВЗ», «Птицефабрика Зеленецкая», «Пригородный», «Северный народный банк», «КонсультантПлюсКоми», «Сосногорская швейная фабрика», «Белкомур», «Исток-Д», «Сыктывкархлеб», Сыктывкарский госуниверситет.
В списке отсутствуют нефтяные компании («ЛУКОЙЛ-Коми» и «РН – Северная нефть»), региональные филиалы «Ростелекома» и «Т Плюс», «Комиэнергосбытовая компания», «Интауголь», «Сыктывкарпиво», «САТП №1» и другие организации с достаточно большим количеством работников.
Тем не менее, согласно Трудовому кодексу, если работодатели в течение 30 дней со дня официального опубликования обращения о присоединении к соглашению по МРОТ не представят мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то соглашение считается распространенным на них. Как сообщили «КомиОнлайну» в Минтруда, в ведомство поступило 25 отказов о присоединении к соглашению, из которых 18 работодателей представили мотивированный отказ, а 7 отказов не было принято из-за нарушений статьи Трудового кодекса (например, к отказу не был приложен протокол консультаций работодателя с профсоюзом). Всего в организациях, которые представили мотивированные письменные отказы, трудится 504 человека.
Выходит, что все остальные коммерческие структуры, вовремя не отказавшиеся от присоединения к региональному соглашению, обязаны использовать в расчетах повышенный МРОТ. Но это не так. Как объяснили «КомиОнлайну» в одной из сыктывкарской организации с численностью работников около 20 человек, у компании нет на это денег. «Да, мы знали о том, что в Коми увеличивается МРОТ, но мы ориентируемся на федеральный [МРОТ], так как у нас нет финансовой возможности сделать перерасчет», – рассказал главный бухгалтер Виктория Сямтомова. И это не единичный случай – большинство средних, малых и микропредприятий, а также индивидуальных предпринимателей не обращают внимания на решение региональных властей, многие не способны даже поднять оклады сотрудникам до российской «минималки». Так, по данным правительства республики, в 2016 году свыше 700 налоговых агентов выплачивали зарплату работникам ниже МРОТ (тогда сумма была 7500 рублей в месяц). Дело в том, что повышение минимального размера влечет рост отчислений в налоговую и различные фонды, на что многие работодатели не готовы идти.
За рамками действия соглашения оказались работники организаций, финансируемых из федерального бюджета, а это территориальные подразделения федеральных органов власти, научные учреждения, вузы (за исключением СГУ, который входит в СПП).
Подсчитать, сколько же работников в Коми коснулось повышение МРОТ, невозможно – этих данных нет даже в министерстве, которое контролирует этот процесс. Ориентировочно речь может идти о 50-80 тысячах человек, хотя в республике имеют постоянную работу примерно 408 тысяч человек.
Не всегда повышение минимального размера оплаты труда приводит к фактическому росту зарплаты. Увеличение МРОТ, например, можно компенсировать сокращением надбавок, премий, других выплат – в итоге фонд оплаты труда остается почти таким же, каким был до перерасчета.
*** По оценке, в регионе представляют малый и средний бизнес более 34 тысяч хозяйствующих субъектов. В республике работает не более 100 крупных, около 120 средних и примерно 1 тысяча малых предприятий. Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей незначительно превышает 22 тысячи.
*** В истории Коми это не первый случай установления повышенной «минималки». Региональное соглашение было подписано в 2014 году, оно предусматривало повышение МРОТ с 1 июля 2014 года до 6000 рублей, а с 1 января 2015-го – до 6500 рублей в месяц. При этом федеральный размер минимальной зарплаты был соответственно 5554 и 5965 рублей.
*** Исходя из международных стандартов МРОТ рассматривается как нижняя граница, гарантирующая удовлетворение основных жизненных потребностей не только трудящегося, но и его семьи. Однако «список» таких потребностей, как правило, не определяется.
Фото Владилена Олофинского
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