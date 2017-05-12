Три к одному: сыктывкарцы скорректировали концепцию реконструкции Мичуринского парка

В нем хотят сделать три зоны отдыха для людей и одну – для собак.

В конце апреля стало известно, что Мичуринский парк столицы Коми попал в муниципальную программу «Развитие городского хозяйства» и будет реконструирован. Тогда же прошли общественные слушания, на которых предлагали самые разные идеи – от скамеек со встроенными розетками для мобильных устройств до оформления в том же стиле, в каком выполнена зона отдыха у кованого Дерева талантов.

Аукцион на подготовку проекта благоустройства Мичуринского парка выиграли ООО «4-8» (на сумму около 332 тысячи рублей» и ООО «Строительная компания «Градо» (на сумму 546,6 тысячи рублей).

Представители «4-8» инициировали 12 мая встречу с горожанами, на которой предложили обсудить будущее зеленой зоны. Руководитель организации Сергей Кияшко (он же инициировал проект создания сквера «Металлист» на улице Пушкина) напомнил собравшимся (на встрече было около десяти человек) о том, кто такой Иван Мичурин, в честь которого назван не только парк, но еще и улица и проезд в Сыктывкаре.

«Рядом с парком располагаются церковь, теннисный центр, спортшкола «Северная Олимпия» и школа искусств. На территории парка и поблизости расположены спортивные площадки, внутри – детские аттракционы. Ежедневно через парк проходят тысячи детей. Кроме того, согласно постановлению правительства, в парке находится гайд-парк – зона для народных собраний», - перечислил он.

По словам С.Кияшко, общая площадь парка – около 7 гектаров, но так как он занят объектами, территория разорвана. Облагородить можно всего 4 гектара, на которых расположены уже совсем разбитые дорожки, территория местами захламлена и заболочена. Еще одна проблема – уродующие пространство заборы.

«Чтобы что-то менять, нам нужно от чего-то отказаться. Мы предлагаем демонтировать парк аттракционов, перенести на другое место спортплощадки и Дерево талантов. Сам парк мы предлагаем разделить на несколько условных зон. Первая – для спокойного отдыха, которая заканчивается отделенной от всех площадкой для выгула собак. Чтобы ее обустроить, нам понадобится только поставить четвертый забор. Сейчас на этом месте заросли, участок не используется. Вторая зона – детская. Там мы предлагаем установить игровые и спортивные комплексы, возможно, веревочный парк, предоставить место для занятий скейтбордом, открыть кафе. Третья зона – общественная. Там может появиться амфитеатр, который может служить для выступлений творческих коллективов и использоваться как место для митингов и народных собраний», - рассказал проектировщик.

Также, концепция предполагает восстановление имеющихся дорожек и асфальтирование тропинок, которые постоянно используют люди. Опоясывающую парк дорожку хотят сделать шире и очертить на ней полосу для велосипедистов.

Чтобы обозначить входы в парк, планируется сделать «порталы» - ворота, которые показывают основные входы. Один из таких входов предложили сделать в виде большой буквы «М».

Чтобы вписать в пространство бетонный забор его предлагают побелить и нанести на него рисунки. В парке должны появиться скамейки, урны и прочая инфраструктура для посетителей.

Выслушав проектировщика, представители школы искусств и «Северной Олимпии» обеспокоились: дело в том, что они своими силами планируют облагородить подходы к учреждениям – создать аллею-галерею и спортивную аллею. Под это уже выделены средства и разрабатывается проект. Также они высказались против переноса спортивных и тренажерных площадок. Но С.Кияшко заверил, что ничего сложного в их переносе нет: основание под ними бетон, покрытый резиновой крошкой, или асфальт. Разместить их в других местах не станет невыполнимой задачей. Его поддержал и главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.

Собравшиеся высказались против площадки для выгула собак, на что руководитель управления ЖКХ города Александр Гонтарь заметил, что владельцы домашних животных и так приходят в парк, но если у них будет специально отведенное место, это поможет сделать парк чище и избавит от конфликтов. «В Кировском парке, несмотря на угрозу штрафа, люди продолжают гулять с собаками. Если что-то нельзя запретить, не лучше ли это организовать?» - предложил чиновник.

Также возникли споры по поводу амфитеатра: по словам представителей школы искусств, выступать в нем будет неудобно. Журналист Игорь Бобраков, сославшись на театральную юность, предложил продумать этот объект и сделать так, чтобы у амфитеатра было возвышение – сцена.

Не всем понравилась и идея обозначить парк большой буквой «М». «Люди решат, что это метро или «Макдональдс». К тому же это лишние траты», - высказался И.Бобраков.

Все согласились, что существующий парк аттракционов находится в удручающем состоянии, но не уверены, что без него будет лучше – это единственное подобное место для детей в городе. На вопрос, куда бы можно было перенести аттракционы, С.Кияшко прямо ответил, выразив свою позицию: «В никуда». А.Гонтарь добавил, что у предпринимателя нет средств, чтобы его обновить: «Возможно, в этом году мы не сделаем все, что задумали. Средств может хватить на самые объемные и затратные работы – асфальтирование, освещение. Но сейчас важно заложить основу будущего парка», - высказался он.

После обсуждения горожанам предложили разбиться на группы и на плане парка изобразить, что они хотят в нем видеть. После общения с С.Кияшко, вопросы и противоречия между проектировщиками и представителями учреждений, разместившихся в парке, сошли на нет. Практически все предложения архитекторов появились с незначительными правками на предложенных людьми планах.

После того, как создатели концепции проанализируют собранные предложения, в мэрии вновь хотят провести встречу, чтобы рассказать, что же было решено в итоге. После утверждения концепции «4-8» должны будут заняться проектом реконструкции с конкретными решениями по всем зонам, разработкой стиля парка и деталями.

*** Парк имени Мичурина был создан в послевоенные годы в естественном зеленом массиве. В советское время занимал площадь 75,5 тысячи квадратных метров, в нем росло 4,5 тысячи деревьев. Раньше там находилось колесо обозрения, была площадка для игры в большой теннис. Улица возле парка носила имя известного селекционера (потом улицы Мичурина и Гагарина, которые разделяло «кольцо», переименовали в Октябрьский проспект). Сейчас в парке есть детские аттракционы, время от времени там устраивают выставки собак, учения МВД и ФСБ, митинги и собрания последователей одной из восточных религий.

Фото Елены Кабаковой, макеты авторов проекта