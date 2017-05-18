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Четверг, 18 мая 2017, 01:54
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Глава Коми спустил собак на правительство

Проблема бездомных животных вынесена на обсуждение кабинета министров.

Сергей Гапликов внес вопрос по бродячим собакам на заседание правительства республики 23 мая. Внеочередной порядок рассмотрения этой проблемы связан с низким качеством организации данной работы в ряде муниципалитетов, сообщает пресс-служба главы.

Как рассказал С.Гапликову министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Анатолий Князев, работа по отлову безнадзорных животных ведется в 11 муниципалитетах: Сыктывкаре, Печоре, Сосногорске, Воркуте, Прилузском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Сысольском, Корткеросском, Усть-Цилемском и Княжпогостском районах. Всего с начала 2017 года отловлены 302 безнадзорные собаки.

Организована работа по заключению контрактов на оказание услуг по отлову, но отлов не производился в Вуктыле, Ухте, Койгородском и Троицко-Печорском районах.

Аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок в Усинске и Инте. При этом в Инте после очередного несостоявшегося аукциона был заключен прямой краткосрочный договор на сумму до 100 тысяч рублей на оказание данных услуг.

В Ижемском, Усть-Куломском, Удорском районах отлов безнадзорных животных не организован. Также не ведется работа по составлению административных протоколов в отношении лиц, допустивших нарушения в области содержания домашних животных, в Вуктыле, Инте, Сыктывкаре, Усинске, Сыктывдинском, Ижемском и Удорском районах.

В уставах Корткеросского, Прилузского, Ижемского и Усть-Куломского районов отсутствуют положения, позволяющего использовать средства муниципального бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных.

Вместе с тем со всеми администрациями городов и районов заключены соглашения о предоставлении в 2017 году субвенций на исполнение государственного полномочия республики по организации отлова и содержания бездомных животных. На эти цели выделено более 8 миллионов рублей. Лучше всего проблему решают в Воркуте, поэтому описание действий направлены во все остальные муниципалитеты.

По информации А.Князева, до 20 декабря 2017 года предполагается отловить не менее половины бродячих собак от количества, представленного в данных мониторинга. К настоящему времени представлены комплексные планы по сокращению численности безнадзорных животных в Сыктывкаре, Усинске, Вуктыле, Печоре, Воркуте, Ухте, Сосногорске, Прилузском, Койгородском, Ижемском, Сысольском, Троицко-Печорском, Усть-Куломском районах. Остальные муниципалитеты подобные планы не предоставили.

Фото Игоря Соколова

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
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