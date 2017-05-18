Глава Коми спустил собак на правительство

Сергей Гапликов внес вопрос по бродячим собакам на заседание правительства республики 23 мая. Внеочередной порядок рассмотрения этой проблемы связан с низким качеством организации данной работы в ряде муниципалитетов, сообщает пресс-служба главы.

Как рассказал С.Гапликову министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Анатолий Князев, работа по отлову безнадзорных животных ведется в 11 муниципалитетах: Сыктывкаре, Печоре, Сосногорске, Воркуте, Прилузском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Сысольском, Корткеросском, Усть-Цилемском и Княжпогостском районах. Всего с начала 2017 года отловлены 302 безнадзорные собаки.

Организована работа по заключению контрактов на оказание услуг по отлову, но отлов не производился в Вуктыле, Ухте, Койгородском и Троицко-Печорском районах.

Аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок в Усинске и Инте. При этом в Инте после очередного несостоявшегося аукциона был заключен прямой краткосрочный договор на сумму до 100 тысяч рублей на оказание данных услуг.

В Ижемском, Усть-Куломском, Удорском районах отлов безнадзорных животных не организован. Также не ведется работа по составлению административных протоколов в отношении лиц, допустивших нарушения в области содержания домашних животных, в Вуктыле, Инте, Сыктывкаре, Усинске, Сыктывдинском, Ижемском и Удорском районах.

В уставах Корткеросского, Прилузского, Ижемского и Усть-Куломского районов отсутствуют положения, позволяющего использовать средства муниципального бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных.

Вместе с тем со всеми администрациями городов и районов заключены соглашения о предоставлении в 2017 году субвенций на исполнение государственного полномочия республики по организации отлова и содержания бездомных животных. На эти цели выделено более 8 миллионов рублей. Лучше всего проблему решают в Воркуте, поэтому описание действий направлены во все остальные муниципалитеты.

По информации А.Князева, до 20 декабря 2017 года предполагается отловить не менее половины бродячих собак от количества, представленного в данных мониторинга. К настоящему времени представлены комплексные планы по сокращению численности безнадзорных животных в Сыктывкаре, Усинске, Вуктыле, Печоре, Воркуте, Ухте, Сосногорске, Прилузском, Койгородском, Ижемском, Сысольском, Троицко-Печорском, Усть-Куломском районах. Остальные муниципалитеты подобные планы не предоставили.

Фото Игоря Соколова