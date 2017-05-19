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Пятница, 19 мая 2017, 14:56
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14:56
В Коми решили сократить десятую часть служащих в госучреждениях

Оптимизацию численности работников необходимо провести к 1 июня.

В распоряжении главы Коми говорится, что до 20 мая этого года правительству региона необходимо определить предельную штатную численность работников органов исполнительной власти, предусмотрев сокращение с 1 июня должностей государственной гражданской службы не менее, чем на 100 единиц. К этому же сроку должны определиться с сокращением с 1 июня работников ряда госучреждений не менее чем на 85 единиц. В их перечень входят: Центр правового обеспечения, Республиканский центр образования, Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Коми, Центр обеспечения деятельности Минстроя Коми, Центр обеспечения деятельности Минтруда, занятости и соцзащиты Коми, Центр поддержки развития экономики, управление по обеспечению деятельности представительства Коми в Северо-Западном регионе, Культурно-деловой центр Коми в Москве, Центр обеспечения, организации и проведения торгов, Центр казначейского и бухгалтерского обслуживания, Центр обеспечения деятельности Минздрава Коми, автономное учреждение «Комфорт», Автохозяйство и Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Подготовкой проектов соответствующих решений займется администрация главы Коми. Их требуется предоставить до 20 мая.

Аппарату Госсовета и Контрольно-счетной палате предложено сократить десятую часть работников.

Все это делается для сокращения расходов на содержание и обеспечение органов госвласти, отдельных госучреждений и оптимизации численности работников в них, поясняется в документе.

Фото пресс-службы главы Коми

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КомиСыктывкар
Общество
Социум
Властьслужащиегосударствосокращенияоптимизация
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