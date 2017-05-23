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Вторник, 23 мая 2017, 12:06
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12:06
Анна Дю собирается возглавить совет Сыктывкара, но не хочет получать зарплату

Она намерена работать на непостоянной основе.

С 28 марта, когда Валерий Козлов покинул пост председателя совета столицы Коми ради кресла мэра, исполняет эти обязанности депутат Анна Дю. На заседании совета 25 мая народные избранники будут голосовать за назначение нового председателя. Пока известно, что на место точно будет претендовать А.Дю – ее 20 мая поддержало большинство однопартийцев, собравшихся на внеочередной конференции сыктывкарского отделения «Единой России».

На совместном заседании постоянных комиссий совета города 23 мая депутат Илья Богданов, сославшись на одну из последних публикаций газеты «Трибуна», поинтересовался, не появится ли конфликт интересов, если А.Дю займет это место. Дело в том, что, по данным журналистов издания, она является супругой Александра Шульги – генерального директора компании ЗАО «ТТК», являющейся официальным дилером «КамАЗа» в Коми. Через эту компанию в 2016 году для столицы региона были приобретены в лизинг автобусы «НефАЗ» (Нефтекамский автозавод входит в группу «КамАЗ»).

Кроме того, по данным на 16 мая, А.Дю является учредителем и генеральным директором ООО ГК «Гаражная 1». Основной вид деятельности компании – консультирование, дополнительный – торговля автотранспортными средствами. Офис компании зарегистрирован по улице Гаражная, 1. По этому же адресу находится еще несколько фирм, в том числе и ООО «КамАЗ-Центр» и ООО «Коми Лизинговая Компания». Кроме того, претендентка на пост председателя совета вместе с супругом являются соучредителями фирмы, также зарегистрированной на Гаражной, – ЗАО «Торгово-транспортная компания» (ЗАО «ТТК»).

«Может, стоит дождаться, когда соответствующие структуры проверят информацию по этой публикации, и перенести выборы председателя совета на более поздний срок?» – предложил И.Богданов.

На его вопрос ответил заместитель начальника управления по обеспечению деятельности совета города Владислав Матвеев. Он пояснил, что конкретно А.Дю планирует избираться председателем совета на непостоянной основе. То есть если она займет этот пост, то не будет получать зарплату. Это, по словам юриста, исключает появление конфликта интересов.

Сама А.Дю отметила, что отказывается от зарплаты на этой должности, чтобы сэкономить бюджет в столь непростое для страны время. Сколько благодаря этому жесту удастся сэкономить, депутат не ответила. В.Матвеев рассказал, что оклад председателя совета установлен республиканским законодательством. Он находится в пределах 16 тысяч рублей. Повышающие коэффициенты (надбавки) могут увеличивать ежемесячный доход председателя до размера 4,4 оклада.

Фото Елены Кабаковой, Игоря Соколова

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
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Комментарии

123
23.05.2017 - 13:33

Более идиотского объяснения отсутствия конфликта интересов я не читал

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Более идиотского объяснения отсутствия конфликта интересов я не читал
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